تواصل شركة أوبل الالمانية من تألقها داخل اسواق السيارات العالمية، حيث استطاعت عدسات التصوير التجسسية ان تلتقط صورًا جديدة لنسختها التي سوف تحمل الاسم "سبورتس تورر" 2022، حيث ظهرت السيارة الجديدة باطلالة تحمل الكثير من المفاهيم، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بالصانع الالماني اوبل، ولكن مازالت هذه السيارة تحمل جانب كبير من الغموض، وخاصة من ناحية التصميم الخلفي و الذي جاء بالكثير من التويهات.
تصميم السيارة أوبل أسترا سبورتس تورر 2022
تأتي السيارة أوبل أسترا سبورتس تورر 2022 بتصميم خلفي طويل نسبيًا، مما يذكرنا بالنسخة الانيقة بيجو 308 SW وهو اكثر شيء يميز الانطلاقة الجديدة لهذه النسخة، ولكن تمتعت أيضا بمقدمة ذات مصابيح حادة تحمل ابعاد تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى منظومة الشبكات الامامية والتي تساعد على الحركة الديناميكية للهواء، مع مصابيح ضباب تقع على جانبي الصادم الامامي.
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التعليقات على أوبل أسترا سبورتس تورر 2022 تظهر عبر صور تجسسية جديدة
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