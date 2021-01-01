

نظرة شاملة عن ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 في الإمارات .. نظرة شاملة عن ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 في الإمارات ..

استطاعت السيارة ميتسوبيشي باجيرو أن تحتل مكانة مميزة داخل اسواق السيارات العالمية و العربية، كونها واحدة من ابرز اصدارات الصانع الياباني، إلى جانب التجهيزات القوية المطروحة داخل كل فئة، بالاضافة إلى حجمها الخارجي العملاق والذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، مع ارتفاعها المناسب والذي يمنحها الافضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة.



وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات واسعار السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 داخل السوق الاماراتي.



القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021



زودت السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 بمحرك 6 سليندر سداسي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 177 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 259 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء ينقل السرعة عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومع هذه الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12.7 ثانية.

كما تتمتع السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 بمحرك اخر سداسي الاسطوانات ايضا، ولكن بسعة 3800 سي سي، قادر على انتاج قوة 241 حصانا، و 327 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4.385 متر، و بعرض يقدر بـ 1.875 متر، و 1.850 متر للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.560، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 500 لتر.ودعمت السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 بالعديد من مواصفات الامن و السلامة مثل منظومة الوسائد الهوائية، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، و برنامج توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و مستشعرات ركن امامية وخلفية، و وفرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام BA الخاص بدعم المكابح، أضواء نهارية مع مصابيح LED.أسعار ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 في الاماراتالفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLS 5 DOOR MID 2021 محرك 3000 CC بسعر 96,900 درهم.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLS 3 DOOR HIGH 2021 محرك 3800 CC بسعر 107,900 درهم.الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GLS 5 DOOR HIGH 2021 محرك 3000 CC بسعر 109,000 درهم.الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل DOOR MID 2021 5 محرك 3800 CC بسعر 120,000 درهم.الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل GLS 5 DOOR HIGH 2021 محرك 3800 CC بسعر 130,000 درهم.الفئة السادسة أوتوماتيك موديل 2021 GLS 5 DOOR SIGNATURE EDITION محرك 3000 CC بسعر 168,000 درهم.الفئة السابعة أوتوماتيك موديل DOOR SIGNATURE EDITION 20215 محرك 3800 CC بسعر 174,000 درهم.



