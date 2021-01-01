

واتسآب تسمح لك بترحيل محادثاتك من آيفون إلى سامسونج.. اعرف الطريقة واتسآب تسمح لك بترحيل محادثاتك من آيفون إلى سامسونج.. اعرف الطريقة

أضاف واتسآب WhatsApp، ميزة جديدة تتيح لمستخدميها القدرة على ترحيل سجل الدردشة الخاص بهم عند التبديل من هاتف يعمل بنظام التشغيل iOS إلى آخر جديد من سامسونج يعمل بنظام أندرويد، وفقا لبيان الشركة في منشور على مدونتها.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، كانت شركة سامسونج قد أعلنت خلال حدث أغسطس المسمى Unpacked، أن ميزة واتسآب الجديدة، تعالج إحدى أكثر الميزات المحبطة التي تفتقر إليها الخدمة منذ سنوات على الأجهزة المحمولة.



متطلبات ميزة نقل الدردشات على واتسآب الجديدة

ففي السابق، إذا اختار المستخدمون ميزة النسخ الاحتياطي السحابي للدردشات في واتسآب، فسيتم تخزين سجلات دردشة iOS على خدمة iCloud الافتراضية بهواتف آيفون، بينما يتم نسخ سجلات الدردشات بأندرويد في Google Drive، مما يجعل من المستحيل تقريبا نقل الدردشات بين الهواتف التي لا تعمل بنفس نظام التشغيل.

وقالت شركة واتسآب في منشور المدونة الخاص بها: "إذا كنت تنتقل من آيفون إلى جهاز أندرويد من سامسونج، فقد أصبح بإمكانك الآن نقل معلومات حسابك و صورة ملفك الشخصي والمحادثات الفردية والمحادثات الجماعية وسجل الدردشة والوسائط والإعدادات ولا يمكنك نقل سجل المكالمات أو اسم العرض".وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك فقط إجراء الترحيل أثناء الإعداد الأولي لجهاز سامسونج الجديد الخاص بك، حيث تنص الإرشادات الواردة من واتسآب على أنه “يجب أن يكون جهاز أندرويد الجديد الخاص بك جديدًا أو قمت بإجراء إعادة ضبط المصنع له ” للسماح بالترحيل، لذلك يجب على المستخدمين إعادة تعيين الهاتف إلى إعدادات المصنع بالكامل، من أجل السماح بترحيل سجلات الدردشة الخاصة بهم، في حال إذا كان الجهاز قيد التشغيل بالفعل.وإلى جانب ذلك، يجب أن يحتوي جهاز آيفون القديم على إصدار WhatsApp iOS 2.21.160.17، أو إصدار أحدث ويجب أن يحتوي هاتف سامسونج الأحدث على WhatsApp Android الإصدار رقم 2.21.16.20 أو إصدار أحدث، يجب تثبيت الإصدار 3.7.22.1 أو أحدث من تطبيق سامسونج SmartSwitch على الجهاز الجديد، حيث يتم النقل عبر كابل USB-C إلى Lightning، لذلك ستحتاج إلى واحد منهم أيضا، وفيما يلي خطوات إجراء التحويل.كيفية نقل دردشات واتساب من هاتف آيفون لآخر سامسونج جديد1.قم بتشغيل سامسونج الخاص بك وقم بتوصيله بهاتفك الآيفون القديم عن طريق الكابل.2. قم بتشغيل تطبيق Samsung Smart Switch ثم اتبع التعليمات.3.عند المطالبة، امسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على جهاز Samsung الجديد باستخدام كاميرا آيفون.4.انقر فوق ابدأ على جهاز آيفون الخاص بك وانتظر حتى تكتمل العملية.5.استمر في إعداد جهاز سامسونج الجديد الخاص بك.6. عندما تصل إلى الشاشة الرئيسية، افتح واتسآب وقم بتسجيل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف الذي استخدمته على جهازك القديم.7. اضغط على خيار استيراد عندما يطلب منك ذلك واسمح للإجراء بأن يكتمل8. قم بإنهاء تنشيط جهازك الجديد، وستتكون محادثات واتسآب الخاصة بك متاحة الآن، بمجرد اكتمال الترحيل، سيظل جهاز آيفون القديم الخاص بك يحتوي على بياناتك ما لم تقم بحذف تطبيق واتسآب، أو قمت بتعيين ضبط المصنع للجهاز، لا تنتقل البيانات المنقولة إلى التخزين السحابي بعد الترحيل، ويقول واتسآب إنه لا يمكنه رؤية البيانات التي تنقلها.



