الإحصاء يرصد تطور تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما

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صورة الخبر: الإحصاء يرصد تطور تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما
الإحصاء يرصد تطور تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما

سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور معدلات الفقر في مصر منذ عام 1999/2000 وحتى عام 2019/2020، والتي تراجعت إلى 29.7% عام 2019/2020، لأول مرة منذ 20 عاما.

وينشر "اليوم السابع" بالإنفوجراف بيانات جهاز الإحصاء لمعدلات الفقر وفقا لما يلي:

وحققت مؤشرات الفقر تراجعا ملحوظا خلال مؤشرات بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/2020، حيث تراجع معدل الفقر إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018) وذلك لأول مرة منذ عام 1999، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي بنسبة 3.79%.

ورصدت تفاصيل بحث الدخل والإنفاق تراجع معدلات الفقر المدقع في مصر إلى 4.5% عن عامي 2017/2018 و2015 لتقترب من النسبة المسجلة في عام 2012/2013.

صورة الخبر: الإحصاء يرصد تطور تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما

المصدر: اليوم السابع

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