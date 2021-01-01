

لحظات مذهلة لعملية هدم 15 مبنى ضخم بالديناميت فى الصين.. فيديو وصور لحظات مذهلة لعملية هدم 15 مبنى ضخم بالديناميت فى الصين.. فيديو وصور

وثق مقطع فيديو لحظات مذهلة لعملية تدمير 15 مبنى شاهق الارتفاع فى مدينة كونمينج الصينية، وذلك بعدما اتخذت السلطات الصينية قرارًا بنسف هذه المباني الضخمة التي ظلت مهجورة لسنوات، بعدما أصبحت غير مناسبة للسكن، في أكبر عملية من نوعها في تاريخ الصين.



وظهر فى الفيديو - الذى نشرته شبكة "سكاى نيوز" عربية، تهاوى 13 برجا في اللحظات الأولى من عمليات النسف، إذ أنه تم تفجيرها بوضع الديناميت في أسفل الأبراج الضخمة.



وبعد لحظات قليلة انهار برجان آخران، مما أدى إلى تكوين سحابة غبار ضخمة فوق المدينة، واستغرفت عملية تفجير المبانى، 45 ثانية فقط، وقبل الشروع في عملية الهدم، نصبت السلطات عوازل حول المباني المقرر نسفها، تحسبا لأى طارئ، وأخلي السكان من المناطق المحيطة.

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والأبراج المهدومة كانت غير مكتملة البناء، إذ بدأ العمل فيها خلال عام 2011، لكن أعمال التشييد لم تكتمل بسبب إفلاس الشركة المشرفة عام 2013.وكشفت سكاى نيوز، أنه على مدار الأعوام الماضية، غمرت مياه الأمطار أسطح هذه المبانى، كما ظهرت تشققات وعيوب أخرى على جدران الأبراج، مما جعلها غير صالحة للسكن، لذلك قررت السلطات هدمها.