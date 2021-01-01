

صياد يعثر على كائن نادر.. لونه أزرق وفرص وجوده مليون من 100 صياد يعثر على كائن نادر.. لونه أزرق وفرص وجوده مليون من 100

لا يتوقف الصيادون والعلماء عن العثور على العديد من الكائنات الغريبة والنادرة، فكل يوم يظهر الجديد ويتم اكتشاف الكثير، والعثور على الكائنات البحرية النادرة أثناء الصيد تعد من الأمور التي تتكرر كثيرًا، آخرها هو عثور صياد اسكتلندي على كائن نادر، وهو جراد البحر الأزرق.



الصياد ريكي جرينهاوي، يبلغ من العمر 47 عامًا، كان يصطاد في مدينة أبردين، وهي ثالث أكبر مدينة اسكتلندية، منذ أن مُراهقًا وهو يصطاد بالمدينة، وخلال 30 عامًا من العمل، لم يصادف قط جراد البحر الأزرق الساطع.



كائن بحري.. نسبة العثور عليه مليون من 100

الصياد الاسكتلندي، أكد وفقًا لصحيفة «بي بي سي» البريطانية، أن نسبة العثور على هذا الكائن هي مليون من 100، ويكون هذا النوع من القشريات الخاصة ملونة، وذلك بسبب خلل وراثي يجعلها تنتج بروتينًا معينًا أكثر من غيرها.

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وجده الصياد على سطح القاربالكائن وجده «ريكي» صباح يوم الخميس الماضي، حيث فوجئ بوجوده على سطح قاربه، وبحسب ما رواه الصياد لـ«بي بي سي»، فبعد رؤية جراد البحر مباشرة قام بأخذه على الفور ووضعه داخل صندوق، مضيفًا: «سعيد بالعثور على هذا الجراد الأزرق الرائع، لكن ليس لدي أي خطط لطهيه، لم أر واحد من قبل رغم أني أصطاد منذ أن كان عمري 14 عامًا».جراد البحر الطبيعي يكون حجمه صغير نسبيًا، ولكن ما عثر عليه كان كبير الحجم، وعلى الرغم من قيمة الجراد الكبيرة، إلا أنه يفكر في وضعه بحوض مائي أو إعادته إلى البحر مرة أخرى: «الأمر لا يتعلق بالمال، يجب أن يستمر الجراد في العيش، إنه أمر نادر جدًا، لن يكون جيدًا وضعه في وعاء».جراد البحر بألوان مختلفةوليست المرة الأولى التي يصطاد فيها صياد كائنا بحريا نادرا أو لونه مختلفا، فبحسب صحيفة «مترو» البريطانية، تم اصطياد جراد البحر البرتقالي في ويلز عام 2017 ونقله إلى حديقة حيوانات أنجيلسي سي، وخلال 2011، اصطاد اثنان من الصيادين في مقاطعة دورست البريطانية، جراد البحر الأبيض.