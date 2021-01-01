كيف خرجت كافة الحركات الإرهابية من عباءة الإخوان؟ دراسة جديدة تجيب

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جماعة الإخوان الإرهابية

خرجت كافة التنظيمات الإرهابية في المنطقة من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، والتي عملت على نشر العنف والخراب والتدمير في مصر والمنطقة، وهو المنهج الذى صدرته الجماعة الإرهابية في كافة دول المنطقة لنشر الخراب والتدمير.



وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن تنظيم الإخوان الإرهابي كان يرى أن العنف أمرا طارئا في عقيدته، إلا أن القارئ لأفكار ونهج المرشد المؤسس حسن البنا، يرى بوضوح أن العنف والإرهاب جزء رئيسي في فكر الجماعة من أجل تحقيق أهدافها، لكن الاختلاف لاحقا كان على شكل العنف وكيفية تنفيذه.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم الإخوان الذي تأسس عام 1928، يعد أبرز التنظيمات وأول من أسس لفكر إباحة استخدام القوة والسلاح والقتل للوصول إلى السلطة، فمن المهم الالتفات إلى أفكار البنا، التي تحدث عن تكفير الآخرين وشرعية استخدام القوة ضد الخصوم في سبيل الوصول إلى السلطة.

المصدر: youm7

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