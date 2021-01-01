غدا.. طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى فى القاهرة 34



غدا.. طقس حار رطب نهارا غدا.. طقس حار رطب نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.



وتشهد بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شبورة مائية فى الصباح الباكر، بينما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، نشاط رياح على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (مرسى علم– المجرى الملاحي– أبو سمبل) على فترات متقطعة (40% تقريبا).



وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.