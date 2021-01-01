غلق وتشميع مركز "سمكري البني ادمين" بمدينة نصر.. شاهد

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غلق مركز سمكري البني ادمين

أغلق رجال حي شرق مدينة نصر واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي بمدينة نصر والمشهور عنه  "سمكري البني ادمين" وذلك لعمله بدون ترخيص

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد عمل مركز شهير بدائرة مدينة نصر أول بدون ترخيص والذي يحمل اسم "سمكري البني ادمي

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بعد صدور قرار من النيابة العامة بغلق المركز ووضع الشمع الأحمر عليه لمزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على التصدي لكافة أنواع المخالفات ولاسيما مخالفات المحلات التجارية والمراكز التي تعمل بدون ترخيص

الجدير بالذكر أن "سمكري البني ادمين" يعد واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي الذي ذاع صيته بين رواد السوشيال ميديا، والذى يتردد عليه العديد من المشاهير والشخصيات العامة، لمعالجتهم بطريقة طبيعية من خلال حركات مفاجئة تعمل على فك العضلات والاسترخاء ليشعر بعدها الشخص براحة كبيرة.

المصدر: صدي البلد

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