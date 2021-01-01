أغلق رجال حي شرق مدينة نصر واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي بمدينة نصر والمشهور عنه "سمكري البني ادمين" وذلك لعمله بدون ترخيص
وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد عمل مركز شهير بدائرة مدينة نصر أول بدون ترخيص والذي يحمل اسم "سمكري البني ادمي
على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بعد صدور قرار من النيابة العامة بغلق المركز ووضع الشمع الأحمر عليه لمزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.
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التعليقات على غلق وتشميع مركز "سمكري البني ادمين" بمدينة نصر.. شاهد
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