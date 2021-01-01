بعد الهجوم عليه.. خبير يكشف الأخطاء الجسيمة في سد النهضة

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أعلن الجيش الإثيوبي إحباط محاولة تسلل إرهابيين من "جبهة تجراي" لاستهداف سد النهضة، في مواجهات أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين.



وقال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا ترغب في إحداث التفرقة بين مصر والسودان بعد التقارب الشديد في وجهات النظر المصرية والسودانية.



وأضاف عباس شراقي: "الملء الثاني لـ سد النهضة توقف يوم 19 يوليو الماضي لأن المياه عبرت من أعلى جسم سد النهضة".

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وأكمل عباس شراقي: "الجانب الإثيوبي فشل في الملء الثاني لسد النهضة بسبب عدم اكتمال الإنشاءات الهندسية لجسم السد".وأضاف عباس شراقي: هناك تخبط شديد في بناء سد النهضة وكان من المفترض أن ينتهي البناء في 2017، وتشغيل 2 توربينة وتوليد الكهرباء في 2014 ولكن لم يحدث شيء إلى الآن رغم تخزين 5 مليارات متر مكعب العام الماضي وتخزين 3 مليارات في الملء الثاني".وتابع عباس شراقي: "هناك حوالي 10 مليارات متر مكعب خلف سد النهضة، ولم يتم تركيب التوربينات حتى الآن في سد النهضة".هجوم على سد النهضةوفي بيان صدر اليوم قال الجيش إن 50 مسلحا قتلوا وأصيب 70 آخرون من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تجراي المصنفة "إرهابية" من قبل أديس أبابا، حاولت التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود السودانية.وكشف منسق العمليات بمنطقة متكل باقليم بني شنقول، العقيد سيفي إنجي، أن هذه العناصر تسللت بهدف تعطيل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي والقيام بعمليات تستهدف السد، مشيرا إلى أنها حاولت استخدام متفجرات صغيرة وثقيلة أثناء تسللها، إلا أنها لم تستطع مواجهة الجيش الإثيوبي الذي كان يراقب المنطقة ليل نهار .ووفق العقيد إنجي، فإن باقي المسلحين هربوا أثناء المواجهة، فيما استولى الجيش على بعض الأسلحة التي كانت تستخدمها عناصر الجبهة كما دمر بعض الأسلحة الثقيلة التي كانت تحاول استخدامها.ولفت إلى أن جبهة تحرير تجراي توهمت أن معظم قوات الجيش الإثيوبي تحركت إلى الجزء الشمالي من البلاد، وحاولت التسلل لعرقلة عملية بناء سد النهضة الكبير، بالتنسيق مع "عدو إثيوبيا التاريخي"، دون ذكر اسم محدد أو توضيح للجزئية الأخيرة.وأشار إلى أن الجيش الإثيوبي وفرق المشاة والوحدات الآلية والقوات الخاصة لإقليم بني شنغول جموز مستعدة لتحقيق الأمن أثناء أداء واجبها في المنطقة.