لحظة ضبط غواصة تهرب مخدرات بقيمة 60 مليون دولار.. فيديو

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ضبط غواصة تهرب مخدرات

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض عملية ضبط غواصة تنقل مخدرات بقيمة 60 مليون دولار في المحيط الهادئ.

 

وأشارت إلى أن البحرية الكولومبية أعلنت عن سيطرتها على غواصة محملة بحوالي 1.8 طن من الكوكايين قبالة سواحل المحيط الهادئ.

 

وأوضحت أن السلطات قالت إن المخدرات المصادرة تبلغ قيمتها 60 مليون دولار وكان من المقرر بيعها وتوزيعها في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض عملية ضبط غواصة تنقل مخدرات بقيمة 60 مليون دولار في المحيط الهادئ.

 

وأشارت إلى أن البحرية الكولومبية أعلنت عن سيطرتها على غواصة محملة بحوالي 1.8 طن من الكوكايين قبالة سواحل المحيط الهادئ.
 

وأوضحت أن السلطات قالت إن المخدرات المصادرة تبلغ قيمتها 60 مليون دولار وكان من المقرر بيعها وتوزيعها في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

المصدر: روسيا اليوم

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