

ميزة جديدة من تويتر تضع حدا لأصحاب الحسابات المسيئة.. ميزة جديدة من تويتر تضع حدا لأصحاب الحسابات المسيئة..

أطلقت تويتر Twitter، ميزة جديدة تسمى "وضع الأمان" التي تقوم بالحظر التلقائي للحسابات معينة التي ترسل تغريدات ضارة أو مسيئة لمدة سبعة أيام.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أتاحت شركة تويتر ميزة "وضع الأمان Safety Mode"، عبر الإصدار التجريبي من تطبيقها على نظامي التشغيل أندرويد و iOS، إلى جانب الموقع الرسمي للخدمة على الويب.



وقال جارود دوهرتي، مدير المنتج الأول بـ شركة تويتر: "إنه عند تشغيل الميزة في إعدادات الحساب على تويتر، فإن أنظمة الشركة تعمل على تقييم احتمالية التفاعل السلبي من خلال النظر في كل من محتوى التغريدة والعلاقة بين مؤلف التغريدة والرد".

قد يعجبك أيضا...

وأوضح أن تقنيات العلاقات الحالية تأخذ في الاعتبار العبارات المسيئة والمتكررة، لذلك لن يتم حظر الحسابات التي تتابعها أو تتفاعل معها بشكل متكرر تلقائيا، وسيتم حظر الحسابات مؤقتًا لمدة سبعة أيام، التي عرفتها تقنية الشركة على أنها ضارة.ولكن تويتر تقول إنه يمكنك التراجع عن عمليات الحظر التلقائي التي تم إجراؤها للحسابات عن طريق الخطأ.ويستطيع المستخدم معرفة المزيد حول التغريدات والحسابات التي تم وضع علامة عليها بواسطة وضع الأمان، بالإضافة إلى ذلك يرسل وضع الحماية اشعارا خاصا بمجرد انتهاء فترة الحظر.تويتر تطور ميزة أمان جديدة لحظر الحسابات المسيئةكشفت شركة تويتر Twitter، عن وضع الأمان في شهر فبراير الماضي، في عرضه التقديمي يوم المحلل، ولكن في ذلك الوقت، لم تعلن متى سيتم طرحها رسميا.وتعد هذه هي أحدث محاولة من تويتر، لتقليل إساءة الاستخدام على النظام الأساسي التابع لها، و تشمل الميزات الحديثة الأخرى إخفاء الردود، والسماح للأشخاص بتحديد من يمكنه الرد على منشوراتهم، وإظهار تحذير قبل أن تغرد ردًا ضارًا.وعلى الرغم من الميزات الجديدة، لا تزال المضايقات تمثل مشكلة كبيرة على المنصة، كما اتضح مؤخرا سيل الإساءات العنصرية ضد اللاعبين السود في فريق كرة القدم الإنجليزي بعد خسارتهم في بطولة أوروبا 2020.