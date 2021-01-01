العملاق Xiaomi 12 Ultra سيحصل على ميزة خارقة

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العملاق Xiaomi 12 Ultra سيحصل على ميزة خارقة

كشفت تقارير، أن هاتف Xiaomi 12 Ultra القادم من شركة شاومي الصينية خلال الأسابيع المقبلة ضمن مجموعة هواتف Xiaomi 12 ، سيحصل على ميزة خارقة تأتي لأول مرة في هواتف شاومي، وربما في أى هاتف ذكي.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن عملاق شاومي القادم Xiaomi 12 Ultra سيأتي بقدرات التقاط الفيديو بسرعة 1920 إطارًا في الثانية مع خاصية slow motion أو الحركة البطيئة مع عدد التقنيات الصادرة لأول مرة في الكاميرا .

وسيقدم المستشعر الرئيسي لكاميرا الهاتف والذي تبلغ دقته 50 ميجا بيكسل على أسرع معدل لالتقاط الفيديو وهو 1920 إطارًا في الثانية بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة للغاية تبلغ 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابكسل مع إمكانية تكبير أو تصغير منظوري 5x .

وسيعمل هاتف Xiaomi 12 Ultra بمعالج قوى من نوع + Snapdragon 888 وهو أحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نسخة 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

وسيحتوى هاتف Xiaomi 12 Ultra من شاوم يعلى بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و50 واط للشحن اللاسلكي، كما يأتى الهاتف بتقنية "UWB" المميزة لدعم واسع النطاق.

وسيحصل هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra على معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية مع خاصية عرض معدل التحديث التكيفي LTPO الذي يمكن أن يتغير ديناميكيًا بين 1 هرتز و 120 هرتز، والذي سيعمل على توفير طاقة شاشة الهاتف للحفاظ على البطارية.

المصدر: صدى البلد

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