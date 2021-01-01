العملاق Xiaomi 12 Ultra سيحصل على ميزة خارقة

كشفت تقارير، أن هاتف Xiaomi 12 Ultra القادم من شركة شاومي الصينية خلال الأسابيع المقبلة ضمن مجموعة هواتف Xiaomi 12 ، سيحصل على ميزة خارقة تأتي لأول مرة في هواتف شاومي، وربما في أى هاتف ذكي.
وبحسب موقع Notebookcheck فإن عملاق شاومي القادم Xiaomi 12 Ultra سيأتي بقدرات التقاط الفيديو بسرعة 1920 إطارًا في الثانية مع خاصية slow motion أو الحركة البطيئة مع عدد التقنيات الصادرة لأول مرة في الكاميرا .
وسيقدم المستشعر الرئيسي لكاميرا الهاتف والذي تبلغ دقته 50 ميجا بيكسل على أسرع معدل لالتقاط الفيديو وهو 1920 إطارًا في الثانية بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة للغاية تبلغ 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابكسل مع إمكانية تكبير أو تصغير منظوري 5x .
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