يخطط موقع تويتر Twitter، عملاق التدوينات المصغرة، لإطلاق ميزة جديدة للسماح للمستخدمين بإخفاء تغريداتهم القديمة.
وذكر موقع The Verge التقني أن منصة تويتر تخطط لإطلاق ميزات جديدة تمنح المستخدمين مزيدا من الخصوصية.
وتتضمن خطة تويتر خيار أرشفة التغريدات القديمة بحيث لا تكون مرئية للمستخدمين الآخرين بعد فترة زمنية معينة (مثل 30 أو 60 أو 90 يومًا أو سنة كاملة).
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التعليقات على "تويتر" يخطط للسماح للمستخدمين بإخفاء تغريداتهم القديمة
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