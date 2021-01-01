

"تويتر" يخطط للسماح للمستخدمين بإخفاء تغريداتهم القديمة "تويتر" يخطط للسماح للمستخدمين بإخفاء تغريداتهم القديمة

يخطط موقع تويتر Twitter، عملاق التدوينات المصغرة، لإطلاق ميزة جديدة للسماح للمستخدمين بإخفاء تغريداتهم القديمة.



وذكر موقع The Verge التقني أن منصة تويتر تخطط لإطلاق ميزات جديدة تمنح المستخدمين مزيدا من الخصوصية.



وتتضمن خطة تويتر خيار أرشفة التغريدات القديمة بحيث لا تكون مرئية للمستخدمين الآخرين بعد فترة زمنية معينة (مثل 30 أو 60 أو 90 يومًا أو سنة كاملة).

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وتتضمن كذلك خيارات للحد من الأشخاص الذين يمكنهم رؤية التغريدات التي أعجبتك، والسماح للأشخاص بإزالة أنفسهم من محادثة على تويتر، والسماح للأشخاص بإزالة المتابعين دون حظرهم تمامًا.وكان تويتر قد أطلق ميزة جديدة تسمى "وضع الأمان" التي تقوم بالحظر التلقائي للحسابات معينة التي ترسل تغريدات ضارة أو مسيئة لمدة سبعة أيام.