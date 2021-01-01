سوني تعلن رسمياً عن هاتف Sony Xperia 1 III

شركة سوني هي شركة مبدعة ومنتجة في كل المنتجات التكنولوجية والرقمية ، والشركة لها تاريخ عريق في مجال الهواتف المحمولة مثل Huawei حالياً وسلسة Sony Xperia خير شاهد ، وعلاوة على ذلك فهي لها تاريخ في الكاميرات ، فمن أفضل الكاميرات الموجودة في الأسواق ، كاميرات شركة سوني ، بجانب شاشات التلفاز و أيضاً جهاز الألعاب الأفضل في العالم Playstation بكل إصداراته ، قد غابت سوني عن سوق ومال الهواتف المحمولة لفترة قللت من شعبيتها في هذا المجال ، ولكنها تسعى جاهدة للرجوع إلى القمة ، وكان هاتف Sony Xperia 1 III من أحد محاولات الشركة ، والذي سوف نعرض عليكم أهم مواصفات الجهاز ، تابعوا معنا.
نبدأ أولاً بفتح علبة الهاتف وعرض المحتويات:
• اول شيء تقابله عند فتح علبة الهاتف هو هاتف Sony Xperia 1 III.
• الأوراق الخاصة بدليل التشغيل السريع وأوراق الجهاز.
• رأس شاحن بقدرة 30 واط.
• كابل للشحن من نوع Type-C.
• تُعتبر علبة الهاتف فقيرة بعض الشيء لعدم إحتوائها على سماعة أذن ، أو حتى جراب لحماية ظهر الهاتف.
ثم بعد ذلك نعرض عليكم المواصفات:
التصميم.
• يأتي هاتف Sony Xperia 1 III بالتصميم المعتاد من سوني من حيث الشكل ولكن مختلف في الخامات، وهو التصميم المعروف بالأناقة والفخامة حيث جاء الهاتف مصنوع من الزجاج المحمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 6 بالإضافة لوجود إطار معدني مصنوع من الألومنيوم مما يُكسب الجهاز صلابة ولمعان يُعطي إحساس بالفخامة، ويأتي الهاتف مقاوماً للمياه حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة مع شهادتي IP65 و IP68 ، أما من حيث الوزن فيزن الهاتف حوالي 186 جرام ، أما عن المنافذ التي يدعمها الهاتف، يدعم الهاتف مدخل 3.5 ملي و USB Type-C ، بالإضافة لدعم الهاتف لسماعات خارجية من نوع ستيريو لتعطي تجربة صوتية ممتازة ، ويأتي الهاتف بالألوان الأسود والرمادي والبنفسجي.
الشاشة.
• أما عن الشاشة فيأتي هاتف Sony Xperia 1 III بشاشة مميزة جداً من قبل سوني ، وجاءت الشاشة من نوع OLED مع دعم 1 مليار لون كما تدعم HDR BT2020، وجاءت الشاشة بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1644×3840 بيكسل مع كثافة بيكسلات 643 بيكسل لكل إنش مع وجود طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus ، مع دعم معدل تحديث فريمات بتردد 120 هيرتز، شاشة الهاتف تعتبر أفضل شاشة تتواجد في هاتف محمول من حيث الدقة وقوة الأداء وتشبع الألوان ومعدل التحديث السريع مما يعطيك مع السماعات الإستيريو تجربة مشاهدة أو ألعاب واقعية جداً.
العتاد الداخلي والأداء.
• يأتي هاتف Sony Xperia 1 III بأحدث معالج من إنتاج سناب دراجون وهو معالج من نوع Snapdragon 888 5G ثُماني النواة مع معيارية 5 نانومتر الأفضل من أجل الحفاظ على طاقة الهاتف ، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Adreno 660، أما عن الرامات فيأتي هاتف Sony Xperia 1 III برامات بسعة 12 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 جيجا بايت وهي تعد قابلة للزيادة نتيجة لدعم الهاتف لوضع كارت ميموري خارجي من نوع Micro ولكن حينها سوف تستغنى عن أحد مداخل الشريحتين، كما يدعم الهاتف تشغيل خدمات الجيل الخامس 5G ، أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف بنظام أندرويد 11 ، معالج الهاتف هو المعالج الرائد الخاص بعام 2021 فلذلك يٌعتبر معالج الهاتف ممتاز جداً بلإضافة لسعة الرامات مما يجعله مميزاً جدا وقدار على أداء أصعب المهام بكل سرعة وسهولة وبساطة فيعتبر الهاتف يقدم أداء من أفضل الأداءات الموجودة في أي هاتف محمول.
• وقد حقق الهاتف على منصة أنتوتو لتقييم أداءات الهواتف المحمولة النسخة الثامنة حوالي 607423 نقطة.
الكاميرا الخلفية.
• نصل إلي نقطة الكاميرا في الهاتف ، فيأتي هاتف Sony Xperia 1 III بكاميرا خلفية ثُلاثية كاميرا أساسية wide بدقة 12 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f1.7 ، مع دعم للمثبت البصري OIS مع دعم خاصية Dual Pixel، أما عن الكاميرا الثانية فهي كاميرا خاصة بالزوم Telephoto بدقة 12 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f2.3، و الزوم بشكل بصري Optical حتى 4X، و هي مزودة أيضًا بمثبت OIS، ثالثاً كاميرا Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل، مع فتحة عدسةF/2.2 ، تأتي كاميرات Sony Xperia 1 III الخلفية بفلاش ليد فردي، كما تدعم وضع الـ HDR، و البانوراما، بالإضافة إلى تصوير فيديوهات بجودة4K حتى 120 فريم في الثانية بدقة HDR ، تصوير فيديو إحترافي أكثر من ممتاز مع دقة لا مثيل لها ولم يسبق أن يتواجد هاتف يدعم تصوير فيديوهات حتى جودة 4K مع دعم HDR و120 فريم في الثانية ، من الممكن تصوير فيلم سنيمائي بإستخدامها.
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التعليقات على سوني تعلن رسمياً عن هاتف Sony Xperia 1 III
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