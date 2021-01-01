

تعرف على هاتف Samsung Galaxy M32 5G الجديد تعرف على هاتف Samsung Galaxy M32 5G الجديد

في يونيو الماضي، أعلنت Samsung عن هاتف Samsung Galaxy M32 الذي اعتمد على المعالج المركزي MediaTek Helio G80، لتتبعه الشركة بهاتف آخر في أغسطس هو Samsung Galaxy M32 5G الداعم لتقنية 5G باعتماده على المعالج المركزي MediaTek Dimensity 720، وفي هذا المقال سنتعرف على مواصفات هذا الهاتف الجديد بالتفصيل.



كما ذكرنا، وعلى عكس هاتف Samsung Galaxy M32، يعتمد هاتف Samsung Galaxy M32 5G على المعالج المركزي MediaTek Diemsnity 720 بمعمارية 7 نانوميتر والمكون من شريحتين Cortex-A76 بتردد 2.0 جيجا هيرتز ومن ست شرائح Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجا هيرتز والمدمج به معالج رسوميات Mali-G57 MC3، والمعالج ظهر في عدد من الهواتف مثل Huawei Nova 8 SE وVivo Y52s وغيرها.



ويصدر الهاتف بإصدارين كلاهما بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، أحدهما بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت رام والآخر بذاكرة عوشائية سعتها 8 جيجابايت رام، ويقبل الهاتف بطاقات الذاكرة الداخلية عبر بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 1 تيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 بواجهة مستخدم One UI 3.1 مع وعد بدعم الهاتف بترقيات لنظامي تحديث مقبلين، كما يتضمن الهاتف حزمة الحماية Knox Security Suite كما يتضمن وضع Alt Z والذي يسمح بين التنقل بين الوضعين العام والخاص في الهاتف.

ويعتمد هاتف Samsung Galaxy M32 على شاشة TFT بقطر 6.5 بوصة بمعدل 20:9 بتصميم شق قطرة المياه مثل هواتف ساسمونج من لفئة ذاتها مثل Samsung Galaxy A22 وSamsung Galaxy A32 وغيرها، وتستحوذ الشاشة على نسبة تبلغ حوالي 81.6 بالمائة من مساحة الهاتف الأمامية، وتدعم الشاشة دقة 1600 × 720 بيكسل بكثافة 270 بيكسل لكل بوصة.ويعتمد الهاتف على كاميرا خلفية مكونة من عدسة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة f/1.6 بطول بؤري 26 مم مدعومة بتقنية التركيز التلقائي PDAF، بالإضافة إلى عدسة بالغة العرض بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة f/2.2 بزاوية رؤية 123 درجة، أما العدسة الثالثة فخاصة بالتقاط صور الماكرو وتبلغ دقها 5 ميجا بكسل بفتحة f/2.4 وهي نفس فتحة العدسة الأخيرة الخاص باستشعار عمق الصورة والتي تبلغ دقتها 2 ميجا بيكسل.أما الكاميرا الأمامية للهاتف فتبلغ دقتها 13 ميجا بيكسل بفتحة f/2.2، وعلى مستوى تصوير الفيديو، فالكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية وجودة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية، أما الكاميرا الأمامية فتدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.ويعتمد الهاتف على ماسح بصمة جانبي، ويدعم تقنية aptX عبر بلوتوث إصدار 5.0، كما يدعم تقنية الاتصال اللاسلكي قريب المجال NFC، اما بطارية الهاتف فتبلغ سعتها 5000 ميللي أمبير في الساعة وهي مدعومة بتقنية الشحن السريع بقوة 15 وات فقط.إتاحة وسعر هاتف Samsung Galaxy M32 5Gيتاح الهاتف باللونين الأسود والأزرق، وتبدأ إتاحة الهاتف في الأسواق الهندية بداية من الغد الثاني من سبتمبر بسعر يبلغ 20999 روبية هندية أي ما يقابل حوالي 280 دولار أمريكي لإصدار 6/128 جيجابايت، بينما إصدار 8/128 جيجابايت يبلغ سعره 22999 روبية هندية أي ما يقابل حوالي 310 دولار أمريكي، وفي حالة إتاحته في الأسواق المصرية ستتمكنون من معرفة سعر هاتف Samsung Galaxy M32 5G والمقارنة بين أفضل عروض أسعاره في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.ملحوظة:• نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي تقبل بها الهواتف الذكية الواردة في المقال، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي للشركة في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف الذكية قد تقبل الترقي للإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل.• أسعار الهواتف الذكية الواردة في هذا المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، والأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق.



