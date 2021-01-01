

جدل كبير وأزمة تمر بها ابل بإعلانها عن التجسس على هواتف ايفون جدل كبير وأزمة تمر بها ابل بإعلانها عن التجسس على هواتف ايفون

طالما تباهت Apple وتفاخر مستخدمو أجهزتها بأنها الشركة الأقوى على مستوى حماية خصوصية بيانات المستخدمين، ولكن هذه الثقة الكبرى في عملاق صناعة وتطوير الهواتف الذكية اهتزت كثيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما كشفت Apple عن كشف مثير للجدل ما بين الغرض الأخلاقي من ناحية وما بين الاختراق الصريح للخصوصية من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي يصعب الحكم عليه بالفعل ولكنه من ناحية اخرى يثير الكثير من التساؤلات حول صحة هذا التصرف من العملاق الأمريكي.

فلقد أكدت Apple منذ أيام ما تم تداوله في وقت سابق عن قيام الشركة بمسح هواتف iPhone للكشف عن أية مواد أو إشارات تتعلق بالمواد الجنسية المتعلقة بالأطفال والمعروفة عالميًا باسم Child Sexual Abuse Material أو CSAM اختصارًا، وكانت قد ظهرت تلك التقارير للمرة الأولى هذا الشهر من خلال موقع 9to5mac والذي أكد أن ابل قد بدأت بالفعل في البحث عن تلك المواد في كافة حسابات البريد الإلكتروني المرتبطة بخدمات iCloud منذ 2019.

جدل كبير وأزمة تمر بها ابل بإعلانها عن التجسس على هواتف ايفون

في أعقاب هذا الكشف أكدت Apple لاحقًا أنها قد بدأت منذ سنوات بالفعل في البحث داخل حسابات البريد المرتبطة بخدمات iCloud عن أي مواد جنسية تتعلق بالأطفال، وأكدت الشركة لأحد محرري موقع 9to5mac أنها تقوم بالفعل في البحث داخل رسائل البريد الإلكتروني الصادرة والواردة عبر خدمات iCloud Mail عن أي مواد من فئة CSAM، وأكدت الشركة أنه بما أن خدمة البريد الإلكتروني غير مشفرة فإنه من السهل الكشف داخل تلك الرسائل عبر خوادمها، كما أشارت الشركة إلا أنها قامت بعمليات بحث محدودة على مواد أخرى مع عدم الكشف عن نوعية تلك المواد ولكنها اكتفت بالإشارة إلى أنها عمليات محدودة لم تشمل لنسخ الاحتياطية للمستخدمين المخزنة على iCloud.

في السياق نفسه ظهرت صفحة رسمية من ابل تتعلق بأمان الأطفال أكدت على أن عملية البحث داخل رسائل البريد الإلكتروني تعمل بالفعل، ومن ناحية أخرى أشار مسؤول الخصوصية في الشركة إلى تفعيل خاصية البحث تلك في مؤتمر تقني بداية عام 2020، إلا أن ابل حتى هذه اللحظة لم تخرج ببيان رسمي موثق يؤكد على هذه المعلومات.

وانتشرت تلك الأخبار مؤخرًا في الوقت الذي ظهرت فيه أخبار أخرى تؤكد على نية Apple القيام بعملية البحث ذاتها على هواتف ايفون نفسها وأيضًا على مختلف الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل iOS بمختلف إصدارات، وكان قد تم الإعلان عن هذه الإمكانية منذ أقل من شهر، مما أثار حفيظ العديد من المدافعين عن خصوصية المستخدمين والذين يرون في هذه الخاصية مدخلًا لمزيد من التجسس على المستخدمين وربما التعاون في عمليات تجسسية مختلفة مع منظمات أو حكومات.

جدل كبير وأزمة تمر بها ابل بإعلانها عن التجسس على هواتف ايفون

وتأتي تلك المخاوف في الوقت الذي أكدت فيه ابل أن أداتها للكشف عن المواد الجنسية المتعلقة بالأطفال CSAM لن يتم استخدامها بواسطة الحكومات للتجسس أو التلصص على المستخدمين، وأكدت الشركة أن تاريخها في حماية خصوصية المستخدمين ورفضها المستمر للتدخل الحكومي في أنظمتها يؤكد على صحة اهتمامها بخصوصية المستخدمين.

إلا أن هذه التأكيدات لم تكن مقنعة للكثير من المتخصصين في عالم الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والذي قاموا بدورهم بتوقيع عريضة تطلب من ابل التوقف عن تنفيذ تلك الخطة، كما تم إرسال خطاب مفتوح إلى المدير التنفيذي تيم كوك موقع من أكثر من 90 جمعية متخصصة في حماية الخصوصية تطالبه فيه بالعدول عن تفعيل هذه الخاصية والتي وصفها الخطاب بأنها دون شك سيتم استخدامها ضد حرية الرأي وأنها تمثل تهديدًا واضحًا للخصوصية والأمان لكافة المستخدمين حول العالم، كما أنها ستكون لها عواقب شديدة الخطورة في حال ما إن تم استغلالها، حيث تعمل هذه الخاصية من خلال فتح ثغرة داخل هواتف المستخدمين تسمح للشركة بالبحث داخلها ومراقبتها.

وعلى الرغم من الحيرة التي قد نقع فيها ما بين أخلاقية الحد من تداول تلك المواد الممنوعة، وبين أيضًا أخلاقية حماية خصوصية المستخدمين وعدم اختراقها تحت أي مسمى وأي ظرف، إلا أن هذا الجدل في المجمل قد أضر بالفعل بسمعة شركة Apple والتي تدعي دومًا أن الخصوصية من بين أهم أولوياتها، وسيكشف المستقبل عن العواقب التي ستلي تفعيل تلك الخاصية والمتوقع أن تبدأ أولًا في الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العام مع الإصدار النهائي لأنظمة iOS 15 وiPadOS 15.

جدير بالذكر أن Apple تستعد هذ الشهر للكشف عن مجموعة هواتفها الجديدة iPhone 13 المتوقع أن تشمل مجموعة من التحديثات على المجموعة السابقة iPhone 12 وهي تحديثات الغرض منها مواكبة التطور الهائل الذي ظهر في العديد من هواتف هذا العام الرائدة الأخرى من عالم اندرويد مثل Samsung Galaxy S21 Ultra وXiaomi Mi 11 Ultra وOnePlus 9 Pro وغيرها من الهواتف المتميزة التي ظهرت هذا العام.