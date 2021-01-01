

"الكوليسترول" متهم بالوقوف وراء "المرض القاتل" "الكوليسترول" متهم بالوقوف وراء "المرض القاتل"

كشفت دراسة طبية حديثة، ارتفاعا في مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص المصابين ببعض أنواع السرطان.



ووفق الباحثين في كلية الطب بجامعة "ديوك" الأميركية، فإن مستويات الكوليسترول العالية قد تغذي مقاومة السرطان لموت الخلايا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم المرض.



وعلّق أستاذ علم العقاقير وبيولوجيا السرطان، الدكتور دونالد ماكدونيل، على أهمية النتائج التي تم التوصل إليها قائلا: "دراستنا تجيب عن القائمة الطويلة من الأسئلة المتعلقة بتأثير السمنة وفرط كوليسترول الدم على بيولوجيا السرطان".

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ونقل موقع "ميديكال نيوز توداي" عن مديرة أبحاث السرطان وبيولوجيا الخلايا بالجمعية الأميركية للسرطان، لين إلمور، قولها: "أظهرت البيانات أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يعزز السرطانات المرتبة بأمراض النساء".وحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكشنز"، فإن "إتش سي 27"، وهو مشتق من الكوليسترول يتم الحصول عليه من خلال عملية الأكسدة، متورط في الإصابة بالسرطان.ولاحظ الباحثون في تجربتهم على فئران، أن التعرض المزمن لـ"إتش سي 27" أدى إلى نمو الأورام التي كانت شديدة الانتشار.واكتشف العلماء أيضا أن "إتش سي 27"، تسبب في إجهاد التمثيل الغذائي في الخلايا السرطانية.واعترف الدكتور ماكدونيل بأنهم لم يكتشفوا بعد كيفية زيادة الكوليسترول من القدرة على تكوين الأورام، وقدرة الخلايا السرطانية على الانتشار السريع في الجسم، لافتا إلى ضرورة التوسع في أبحاثهم لتشمل أنواعا أخرى من السرطانات.