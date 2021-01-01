

فتح باب الحجز على سيارات رينو داستر 2022 فتح باب الحجز على سيارات رينو داستر 2022

بدأت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لسيارات «رينو» في السوق المصرية، بتلقي طلبات الحجز على سيارات رينو داستر موديل 2022 بداية من اليوم، ومن المقرر أن يتم طرح السيارة بالأسواق المحلية رسميًا خلال شهر أكتوبر المقبل.



واستقرت أسعار رينو داستر موديل 2022، عند 288 ألف جنيه، فيما حصلت أسعار الفئة الثانية على تخفيض، بلغ 15 ألفا، ليصبح السعر الرسمي 303 آلاف، بدلًا من 318 ألفا بالموديل السابق 2021، وقدرت أسعار الفئة الثالثة من رينو داستر 2022 بنحو 333 ألفا، مقارنة 348 ألفا، جاء ذلك بحسب القائمة المعلنة من قبل الوكيل الرسمي بالسوق المصرية.



وحرصت الشركة على إضافة بعض التجهيزات والكماليات الأخرى على كافة فئات رينو داستر موديل 2022 الفيس ليفت، وأبرز إضافات الفئة الأولى حساسات ركن خلفية، وشاشة تاتش 7 بوصة، مثبت ومحدد سرعة، وتزيد بالفئة الثانية تكييف أتوماتيك ثنائي المناطق، فيما حصلت الفئة الثالثة على مخدع جانبي، ومخرج تكييف خلفي، وكاميرا 360 درجة، نظام كشف النقاط العمياء.

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وتأتي رينو داستر موديل 2022، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ويستطيع إنتاج قوة 115حصانًا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة أتوماتيك سداسي السرعات.