تعرف على أهمية مسمار التوازن في السيارة وأسباب تعرضه للتلف

المربع نت – يعتبر مسمار التوازن من أبرز القطع الهامة داخل نظام التعليق في السيارة، حيث يقوم بربط التعليق الأيمن للسيارة مع التعليق الأيسر لها، وهو ما يجعلها قادرة على إجبار نظام التعليق على الوقوف عند زاوية ميلان موحدة لا يمكن تجاوزها للحفاظ على اتزان السيارة.
كما يعمل مسمار التوازن على منع إنقلاب السيارة في حال شدة ميلان أحد جوانبها أو سيرها على طرق شديدة الانحدار والميلان.
ونظراً للأهمية الفائقة لهذه القطعة الهامة في السيارة وخطورة تعرضها للكسر أو التلف، نقدم لكم اليوم أعراض تلف مسمار التوازن، وهو كما يلي:
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