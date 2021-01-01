

فورد F-150 PowerBoost الجديد كلياً فورد F-150 PowerBoost الجديد كلياً

المربع نت – يأتي طراز العام 2021 من شاحنة فورد F-150 الجديدة كلياً بتصميم يضمن أعلى مستويات الأداء والمتعة، ويتجلى ذلك اليوم بوضوح غير مسبوق بإطلاق شاحنة F-150 المزودة المجهزة بمجموعة PowerBoost الهجينة بالكامل لنقل الحركة.



وباعتبارها أول شاحنة في فئتها يتم تزويدها بمجموعة نقل حركة هجينة بالكامل، تجمع شاحنة F-150 PowerBoost بكل سلاسة بين محرك EcoBoost® سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 ليتر من فورد ومحرك كهربائي بقوة 44 حصاناً (33 كيلوواط)، لتوفر بذلك قوة مجمعة قدرها 430 حصاناً و772 نيوتن متر من عزم الدوران.



وبفضل المستوى المذهل لعزم الدوران الذي تنتجه الشاحنة والذي يوازي المستويات التي ينتجها طراز “رابتر”، يحظى السائقون بقدرة سحب متميزة تتيح لهم تحميل وسحب كافة أنواع الحمولة إلى أي مكان. وبقدرة سحب قصوى قدرها 5760 كغ وقدرة حمولة قصوى قدرها 961 كغ، يمكن للسائقين تحميل كافة المعدات اللازمة لخوض المغامرات الاستكشافية خلال عطلة نهاية الأسبوع أو إنجاز مشاريع العمل في الموقع خلال الأسبوع.

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وعلاوة على ذلك، يوفر محرك PowerBoost توازناً مثالياً بين القوة والكفاءة؛ فوفقاً لتقديرات استهلاك الوقود الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، يمكن للمحرك المزود بميزة الدفع الرباعي تحقيق أفضل معدلات استهلاك الوقود ضمن فئة شاحنات الدفع الرباعي كاملة الحجم للمهام الخفيفة والعاملة بالبنزين، بواقع 9.8 ليتر لكل 100 كم. وبحسب تقديرات الوكالة، تتيح الشاحنة قطع مسافة قدرها 1100 كم لكل خزان وقود.وبتصميمها الذي يوفر قدرات أعلى في المناطق النائية، تأتي كافة طرازات شاحنة F-150 الجديدة كلياً مزودة بمجموعة نقل الحركة PowerBoost ومعززة بنظام توليد الطاقة المتكامل PRO-POWER ONBOARD كتجهيز قياسي. ويعمل هذا النظام عندما تكون الشاحنة متوقفة أو في حالة الحركة، مما يتيح للمالكين شحن مختلف الأجهزة الكهربائية أثناء القيادة إلى المخيم أو موقع العمل.ويوفر النظام طاقة كهربائية باستطاعة 2.3 كيلوواط عند الطلب عبر المقابس المتواجدة داخل المقصورة أو المثبتة على جانب الصندوق الخلفي، حيث يمكن للمالكين تشغيل معداتهم العاملة بالطاقة الكهربائية أينما كانوا. وبمجرد وصولهم إلى الوجهة المنشودة، يمكنهم الاستفادة من منافذ الطاقة الكهربائية في صندوق الشاحنة لبدء مشاريع العمل أو إعداد موقع التخييم المثالي.وتتوفر مجموعة نقل الحركة الهجينة PowerBoost في طرازات XL و XLT و”لاريات” و”بلاتينوم” و”ليمتد”، وهي من خيارات المحرك الأربعة المتوفرة للراغبين بامتلاك شاحنات F-150.وتجسد شاحنة فورد F-150 الجديدة كلياً ثمرة عقود من الابتكار المتواصل، بدءاً من هيكلها الخارجي فائق الصلابة والمصنوع من مزيج الألمنيوم فائق الصلابة والمطابق لمعايير صناعة المركبات العسكرية، وهيكلها الفولاذي فائق الصلابة، وصولاً إلى تكنولوجيا EcoBoost® المبتكرة. وتعتبر فورد F-150 الشاحنة الوحيدة ضمن فئة الشاحنات كاملة الحجم المخصصة للمهام الخفيفة التي تأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات كتجهيز قياسي في جميع خيارات المحركات.