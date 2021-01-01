سوبارو WRX 2022 تظهر رسميًا بعد أيام

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سوبارو WRX 2022 تظهر رسميًا بعد أيام

أعادت سوبارو جدولة ظهور سيارتها WRX للمرة الأولى في 10 سبتمبر المقبل بدلاً من العام المقبل. لا تزال المعلومات عن السيارة سوبارو WRX الجديدة هزيلة، ولم يظهر منها سوا صورة تشويقية للسيارة الرياضة الجديدة وهي ترفع الغبار. وكل ما هو معلوم أن سيارة السيدان الجديدة ذات الدفع الرباعي المزودة بشاحن توربيني ستظهر لأول مرة رسميًا في غضون أسابيع قليلة فقط.

مواصفات سوبارو WRX الجديدة

تُظهر الصورة المحفزة لـ سوبارو WRX الجديدة باللون الأحمر مع سحابة من الغبار تحيط بها. يعد الفيديو المنشور على موقع الشركة أكثر وضوحًا، حيث يُظهر بعض المشاهدات السريعة لتفاصيل السيارة بما في ذلك العجلات السوداء ونصائح العادم المزدوجة والناشر الخلفي. يمكنك أيضًا سماع صوت هدير مميز لمحرك رباعي مسطح مزود بشاحن توربيني في المقطع ورؤية مقياس سرعة الدوران لفترة وجيزة.

سوبارو

من المتوقع أن يكون لدى WRX الجديد محرك رباعي مسطح بسعة 2.4 ليتر مزود بشاحن توربيني، والذي من شأنه أن يوفر قوة أكبر من محرك توربو سعة 2.0 لتر بقوة 268 حصانًا في الطراز الحالي .

قد تأتي السيارة بقوة 300 حصان وسعر 30 ألف دولار

يمكن أن يقترب WRX القياسي من 300 حصان، إذا كانت الشائعات الحالية تشير إلى أي شيء. يجب أن تتبع WRX STI الأكثر قوة مع إعداد تعليق أكثر شدة ووظائف إضافية مرئية بعد النموذج القياسي بفترة.

أخيرًا من المحتمل أن يتم طرح السيارة بسعر 30 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: Egypt automotive

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