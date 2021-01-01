أعادت سوبارو جدولة ظهور سيارتها WRX للمرة الأولى في 10 سبتمبر المقبل بدلاً من العام المقبل. لا تزال المعلومات عن السيارة سوبارو WRX الجديدة هزيلة، ولم يظهر منها سوا صورة تشويقية للسيارة الرياضة الجديدة وهي ترفع الغبار. وكل ما هو معلوم أن سيارة السيدان الجديدة ذات الدفع الرباعي المزودة بشاحن توربيني ستظهر لأول مرة رسميًا في غضون أسابيع قليلة فقط.
مواصفات سوبارو WRX الجديدة
تُظهر الصورة المحفزة لـ سوبارو WRX الجديدة باللون الأحمر مع سحابة من الغبار تحيط بها. يعد الفيديو المنشور على موقع الشركة أكثر وضوحًا، حيث يُظهر بعض المشاهدات السريعة لتفاصيل السيارة بما في ذلك العجلات السوداء ونصائح العادم المزدوجة والناشر الخلفي. يمكنك أيضًا سماع صوت هدير مميز لمحرك رباعي مسطح مزود بشاحن توربيني في المقطع ورؤية مقياس سرعة الدوران لفترة وجيزة.
سوبارو
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التعليقات على سوبارو WRX 2022 تظهر رسميًا بعد أيام
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