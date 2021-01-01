أودي جراند سفير الجديدة كلياً تكشف نفسها

المربع نت – أزاحت أودي الستار عن سيارة جراند سفير الاختبارية الجديدة كلياً، والتي تمهد للجيل القادم من A8 بنظام قيادة ذاتية متطور من المستوى الرابع ومحرك كهربائي وتصميم مستقبلي صريح.
وصبت أودي جهودها بشكل خاص على التصميم الداخلي لتوفير أفخم وأنعم تجربة ممكنة للركاب، لأنه برأي أودي، هذه المركبة أكبر من مجرد وسيلة تنقل، بل تجسد تجربة فريدة كلياً لحواس الركاب.
من مزايا السيارة سحب المقود والدواسات وإخفائهم عند تفعيل تقنية التوجيه الذاتي مع التركيز على تهيئة جو رقمي يسمح للركاب بمشاهدة الأفلام وغيرها أو متابعة الأخبار بسلاسة.
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