أسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة

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أسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر، انخفاضا في بداية تعاملات اليوم الجمعه٣ سبتمبر 2021.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 789 جنيهًا، وعيار 18 نحو 676 جنيهًا، وعيار 24 نحو 902 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 6312 جنيها.

فيما قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه حتى الآن لا توجد أى مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليا، لذلك فالوقت حاليا مناسب جدا لمن يرغب في شراء الذهب.

المصدر: الكلمة

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