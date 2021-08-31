

البنك الأهلي المصري وكيلا لتمويل شركة الغرابلي للأعمال الهندسية بقيمة 12.3 مليار جنيه البنك الأهلي المصري وكيلا لتمويل شركة الغرابلي للأعمال الهندسية بقيمة 12.3 مليار جنيه

تأكيدا لما نشرته “أموال الغد”، الأربعاء الماضي، نجح تحالف من البنك الاهلي المصري كوكيل التمويل و بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، كريدي اجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، المصرف المتحد وبنك الاستثمار العربي في توفير قرض مشترك متوسط الاجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.



ويوجه لتمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء ابو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة ابوقير الجديدة والبالغ اجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه .



وحضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي .

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وحضر ايضا عمرو الألفي مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطني وجون بيير العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وحسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس وأشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة المصرف المتحد دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية و هشام عبد العال، مساعد العضو المنتدب بنك الاستثمار العربي ، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكامل المهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة الى أعضاء مجلس الادارة و فرق العمل من كافة الأطراف.وعقب التوقيع قال هشام عكاشه ان عقد التمويل يدعم خطط الدولة في تطوير الموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة التجارة بشكل عام لما تمثله من عنصر أساسي ومحرك للصادرات والواردات وهو ما يسهم في زيادة الناتج القومي، مؤكدا على حرص البنك الاهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري.وأشار عكاشه ان هذا التمويل يعد أكبر قرض مشترك خلال العام بالإضافة الي كونه الاكبر لتمويل عمليات مقاولات خلال الاعوام السابقة واكد ان استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر2030وأضاف يحيي أبو الفتوح أن التمويل الذي تصل مدته الى 30 شهر يهدف الى توفير التمويل المطلوب بمبلغ 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة لتمويل عملية توسعات الميناء مؤكدا علي حرص البنك الاهلي علي تدعيم المشروعات القومية الكبرى والتي تهدف الي توفير المزيد من فرص العمل والارتقاء بالاقتصاد ، وهو ما يؤكد أيضا على قوة القطاع المصرفي المصري.وأشاد أبو الفتوح بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة في مختلف مراحل العمل، والذي أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة في التناغم في أداء البنوك المشاركة وفي قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية وذات الطابع القومي.ومن جانبه أعرب المهندس المعتصم الغرابلي عن اعتزازه بإتمام عقد التمويل، معربا عن شكره لكافة البنوك المشاركة وعلى رأسها البنك الأهلي المصري ، مشيرا الى ان الشركة اصبحت محل ثقه من جهات اسناد المشروعات الكبرى من جانب الدولة نظرا لسابقه اعمالها المتميزة في انهاء المشروعات القومية التي تسند اليها ، وهو ما شجعها على وضع خطه تتضمن تحديث اسطول معداتها القائم حاليا كما قامت باستقطاب العديد من الكفاءات الهندسية العاملة في سوق العمل من داخل مصر وخارجها للانضمام الى فريق عمل الشركه الحالي بما يسمح لها بتنفيذ كافه الاعمال التي تسند اليها باعلي مستويات الجودة ووفقا والمعايير التي تطلب منها في اطار الخطط الزمنية المخطط لها من جانب جهات الاسناد.أكد على ان هذا التمويل سيكون بداية للعديد من التعاملات المثمرة والشراكة الايجابية بين الشركة والبنوك، خاصة لما تمثله تلك المشروعات القومية من أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة للشركات المنفذة وانما للاقتصاد الوطني ككل.ومن الجدير بالذكر ان حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 3 مليار جنيه لبنك مصر ، 1,022 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي ومليار جنيه لبنك الكويت الوطني 750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدي اجريكول و 700 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات و 500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد و 300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.