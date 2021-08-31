

وزيرة التجارة: اعتماد المبادئ الاسترشادية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات بالدول العربية وزيرة التجارة: اعتماد المبادئ الاسترشادية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات بالدول العربية

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، المبادئ العامة الاسترشادية العربية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.



وكانت قد ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة الـ “108” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة ليبيا، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.



وقالت إن هناك ترحيب بإنشاء مركز أقليمى للتمويل المستدام بجمهورية مصر العربية كآلية من آليات التمويل المستدام بالمنطقة العربية والأفريقية، بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة 2030.

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وأكدت جامع التزام مصر الدؤوب بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتخاذ أية إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقاؤها العرب، وإزالة أية معوقات تعترض سبل تنمية حركة التبادل التجاري وعدم اتخاذ أية إجراءات تعوق ذلك، بما يعود بالنفع على مصر وكافة الشعوب العربية.وأشارت إلى سعي الحكومة المصرية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية وبخاصة الاستثمارات العربية سواء بتشجيع الاستثمارات القائمة والتغلب على التحديات والمعوقات التي تعترضها أو جذب مزيد من الاستثمارات العربية الجديدة لا سيما بعد إصدار قانون الاستثمار المصري الجديد، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات العربية بالسوق المصري.ولفتت جامع إلى أن أهم القرارات تضمنت ايضاً استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة (27) من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقدها خلال عام 2022 وترحيب الدول العربية بذلك، وكذا تقديم الشكر لمصر على مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم مساعدات لدعم إعمار قطاع غزة، وكذا المساعدات الإغاثية العاجلة التي قدمت من صندوق تحيا السيسوقد توجهت الوزيرة بالشكر الى دولة لبنان على رئاسة أعمال الدورة السابقة للمجلس وكذا وجهت التهنئة لدولة ليبيا على إدارة أعمال الدورة الحالية.وكان ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية قد ترأس الوفد المصري بالاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية واجتماع كبار المسئولين والتي عقدت خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 1 سبتمبر الجاري وذلك بمشاركة عدد من وفود الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة