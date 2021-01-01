علماء يتمكنون من صنع أول شريحة لحم بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.. فيديو وصور

آخر الأخباراخبار منوعة › علماء يتمكنون من صنع أول شريحة لحم بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.. فيديو وصور

صورة الخبر: علماء يتمكنون من صنع أول شريحة لحم بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.. فيديو وصور
علماء يتمكنون من صنع أول شريحة لحم بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.. فيديو وصور

نجح فريق من علماء يابانيون في صنع أول شريحة لحم من بقر الواجيو بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد داخل المختبر، استخدم العلماء من جامعة أوساكا اليابانية الخلايا الجذعية التي أخذوها من أبقار الواجيو، ثم شرعوا في إنشاء بنية ذات خصائص رخامية تتواجد في لحوم أبقار الواجيو، وفقا لـ"سبوتنيك".

ومن خلال عزل خلايا لحم البقر، نظم العلماء اليابانيين كيفية تكديس العضلات والأوعية الدموية والدهون، ثم شكلوا هذه الأنسجة على شكل شريحة لحم باستخدام تقنية تسمى الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن وضع هياكل الخلايا في طبقات لتشبه الأنسجة الحقيقية في الكائنات الحية.

ويعتقد العلماء في جامعة أوساكا اليابانية أن الخطوة ستساعد بالمستقبل في توفير قطع منتجة على نطاق واسع ومنتجة بشكل مستدام من اللحوم المستزرعة، والتي تشبه إلى حد كبير اللحوم الأصلية.

ويقول ميتشيا ماتسوساكي، وهو أحد المشاركين في الدراسة في بيان: "من خلال تحسين هذه التكنولوجيا، سيكون من الممكن ليس فقط إعادة إنتاج تركيبات اللحوم المعقدة، مثل الرخام الجميل (ساشي) من لحم واجيو، ولكن أيضا إجراء تعديلات طفيفة على مكونات الدهون والعضلات".

كما يرى ماتسوساكي أنه:"مع تطبيق هذه التعديلات، قد يتمكن العملاء في يوم ما من طلب قطع من اللحم مع كمية الدهون التي يرغبون فيها، والمصممة خصيصا لتناسب أذواقهم واهتماماتهم الصحية"، وتكون تلك أول قطعة من لحم بقر الواجيو تتم طباعتها ثلاثية الأبعاد.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علماء يتمكنون من صنع أول شريحة لحم بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.. فيديو وصور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28352

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager