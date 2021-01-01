علماء يتمكنون من صنع أول شريحة لحم بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.. فيديو وصور

نجح فريق من علماء يابانيون في صنع أول شريحة لحم من بقر الواجيو بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد داخل المختبر، استخدم العلماء من جامعة أوساكا اليابانية الخلايا الجذعية التي أخذوها من أبقار الواجيو، ثم شرعوا في إنشاء بنية ذات خصائص رخامية تتواجد في لحوم أبقار الواجيو، وفقا لـ"سبوتنيك".
ومن خلال عزل خلايا لحم البقر، نظم العلماء اليابانيين كيفية تكديس العضلات والأوعية الدموية والدهون، ثم شكلوا هذه الأنسجة على شكل شريحة لحم باستخدام تقنية تسمى الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن وضع هياكل الخلايا في طبقات لتشبه الأنسجة الحقيقية في الكائنات الحية.
ويعتقد العلماء في جامعة أوساكا اليابانية أن الخطوة ستساعد بالمستقبل في توفير قطع منتجة على نطاق واسع ومنتجة بشكل مستدام من اللحوم المستزرعة، والتي تشبه إلى حد كبير اللحوم الأصلية.
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