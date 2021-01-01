تنتشر مجموعة كهوف في بعض مناطق غابات المسيسيبي لم يمسها البشر حتى الآن، وما زالت الأشجار الطويلة والكثيفة والقديمة تخفي بين أغصانها الخضراء الكثير من الأسرار والمشاهد الغريبة، وفقا لـسبوتنيك.
ويوضح سلابي ماكافري الباحث المتخصص في علم الأحياء، أنه يوجد شرق المسيسيبي "آخر غابة بدائية في العالم"، أي أن هذه الغابة لم يمسها الفأس ولم تصلها النار حتى الأن، هي عبارة عن تجمع أشجار خشبية قديمة جدا "يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى إليها بأي نوع من الآلات للزراعة، ويعتبر المناخ الرطب فيها مثاليا لتوالدها واستمرارها، حيث شيدت الأشجار لنفسها واد عميق أبقاها على قيد الحياة إلى اليوم.
وتختبئ في هذه الغابات مخلوقات فريدة جدا ونادرة تبدو للوهلة الأولى من عالم الخيال، حيث تتواجد هذه الكائنات في الكهوف المظلمة البدائية التي ما زالت بعيدة عن أي مؤثرات خارجية من صنع البشر.
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التعليقات على نظرة على "آخر غابة بدائية فى العالم" وما تحتويها من كائنات.. صور
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