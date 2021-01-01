«شوف تليفونك فيهم ولا لأ».. توقف واتساب عن العمل على 43 نوعا من الهواتف
أعلن تطبيق «واتساب» رفع الدعم نهائيًا عن عدد من الهواتف الذكية، ويقدر عددهم بـ43 هاتفًا مما يؤثر على مليارات من المستخدمين، في قرار صادم من التطبيق المملوك لـ«فيس بوك».
وكشف «واتساب» عن تخليه نهائيًا عن 43 نوعًا من الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل «أندرويد» و«IOS»، ما قد يمنع ملايين الأشخاص من الاطلاع على الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المرسلة إليهم، بحسب صحيفة «dailystar» البريطانية و«birminghammail».
وأكد واتساب، أن بدءً من 1 نوفمبر المقبل سيفقد الملايين القدرة على استخدام التطبيق وإرسال الرسائل باستخدام خدمة الرسائل المشفرة، وطرازات الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب هي العاملة بإصدار «Android 4.0.4» من نظام التشغيل الأندرويد والنسخ الأقدم، وفي هواتف iOS لن يعمل التطبيق على الأجهزة العاملة بإصدار «iOS 9» والإصدارات الأقدم.
هواتف سيتوقف عليها واتساب
ونقدم لكم فيما يلي، قائمة الهواتف التي لن يعمل واتساب الشهر المقبل.
هواتف أبل
iPhone SE
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
هواتف سامسونج
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy SII
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Xcover 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Ace 2
هواتف إل جي
LG Lucid 2
LG Optimus F7
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus L7 II
LG Optimus F6
Enact
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus F3
LG Optimus L4II
LG Optimus L2 II
LG Optimus Nitro HD
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3Q
هواتف ZTE
ZTE Grand S Flex
ZTE V956.
Grand X Quad V987.
Grand Memo.
هواتف هواوي
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend D Quad XL
Huawei Ascend D1 Quad XL
Huawei Ascend P1 S
Huawei Ascend D2
هواتف سوني
Sony Xperia Miro
Sony Xperia Neo L
Sony Xperia Arc S
هواتف أخرى
Alcatel One Touch Evo 7
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Caterpillar Cat B15
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Lenovo A820
UMi X2
Faea F1
THL W8
ورغم إعلان تطبيق واتساب تخليه نهائيا عن تلك الهواتف، إلا أن التطبيق لن يتوقف على الفور، حيث يمكن إعادة تمكين الحسابات المغلقة بنفس رقم الهاتف، بمجرد أن يقوم المستخدم بتنزيل WhatsApp والدخول من جهاز أكثر حداثة يلبي المتطلبات الجديدة.
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