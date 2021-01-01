

«شوف تليفونك فيهم ولا لأ».. توقف واتساب عن العمل على 43 نوعا من الهواتف «شوف تليفونك فيهم ولا لأ».. توقف واتساب عن العمل على 43 نوعا من الهواتف

أعلن تطبيق «واتساب» رفع الدعم نهائيًا عن عدد من الهواتف الذكية، ويقدر عددهم بـ43 هاتفًا مما يؤثر على مليارات من المستخدمين، في قرار صادم من التطبيق المملوك لـ«فيس بوك».



وكشف «واتساب» عن تخليه نهائيًا عن 43 نوعًا من الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل «أندرويد» و«IOS»، ما قد يمنع ملايين الأشخاص من الاطلاع على الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المرسلة إليهم، بحسب صحيفة «dailystar» البريطانية و«birminghammail».



وأكد واتساب، أن بدءً من 1 نوفمبر المقبل سيفقد الملايين القدرة على استخدام التطبيق وإرسال الرسائل باستخدام خدمة الرسائل المشفرة، وطرازات الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب هي العاملة بإصدار «Android 4.0.4» من نظام التشغيل الأندرويد والنسخ الأقدم، وفي هواتف iOS لن يعمل التطبيق على الأجهزة العاملة بإصدار «iOS 9» والإصدارات الأقدم.

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هواتف سيتوقف عليها واتسابونقدم لكم فيما يلي، قائمة الهواتف التي لن يعمل واتساب الشهر المقبل.هواتف أبلiPhone SEiPhone 6SiPhone 6S Plusهواتف سامسونجSamsung Galaxy Trend LiteSamsung Galaxy Trend IISamsung Galaxy SIISamsung Galaxy S3 miniSamsung Galaxy Xcover 2Samsung Galaxy CoreSamsung Galaxy Ace 2هواتف إل جيLG Lucid 2LG Optimus F7LG Optimus F5LG Optimus L3 II DualLG Optimus L5LG Optimus L5 IILG Optimus L5 DualLG Optimus L3 IILG Optimus L7LG Optimus L7 II DualLG Optimus L7 IILG Optimus F6EnactLG Optimus L4 II DualLG Optimus F3LG Optimus L4IILG Optimus L2 IILG Optimus Nitro HDLG Optimus 4X HDLG Optimus F3Qهواتف ZTEZTE Grand S FlexZTE V956.Grand X Quad V987.Grand Memo.هواتف هواويHuawei Ascend G740Huawei Ascend MateHuawei Ascend D Quad XLHuawei Ascend D1 Quad XLHuawei Ascend P1 SHuawei Ascend D2هواتف سونيSony Xperia MiroSony Xperia Neo LSony Xperia Arc Sهواتف أخرىAlcatel One Touch Evo 7Archos 53 PlatinumHTC Desire 500Caterpillar Cat B15Wiko Cink FiveWiko DarknightLenovo A820UMi X2Faea F1THL W8ورغم إعلان تطبيق واتساب تخليه نهائيا عن تلك الهواتف، إلا أن التطبيق لن يتوقف على الفور، حيث يمكن إعادة تمكين الحسابات المغلقة بنفس رقم الهاتف، بمجرد أن يقوم المستخدم بتنزيل WhatsApp والدخول من جهاز أكثر حداثة يلبي المتطلبات الجديدة.