

ميزة جديدة على تويتر تدر أرباحا «Super Follows» ميزة جديدة على تويتر تدر أرباحا «Super Follows»

ميزة جديدة طرحتها منصة «تويتر»، تخص المتابعين المتميزين أو كما أسمتها المنصة «Super Follows»، وهي الخاصية التي تمكن المتابعين من تحصيل رسوم من المحتوى الذي يقدمه، بحسب قناة العربية.



ومن الممكن أن ينشر صناع المحتوى تغريداتهم للمتابعين المتميزين فقط واستثناء الباقي، كما أن الميزة التي أعلن إصدارها في شهر فبراير الماضي، متاحة عبر تطبيق المنصة لنظام «iOS» فقط.



وتقتصر على مجموعة اختبار من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تقدموا لتجربتها، كما أنه يمكن لمستخدمي هواتف آيفون حاليا في أمريكا وكندا متابعة حسابات Super Follow.

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ويتميز المشتركون بعلامة Super Follower خاصة تميزهم عن المتابعين غير المدفوعين، كما تظهر تلك العلامة في الردود، ما يزيد من قدرة المتابع على التفاعل مباشرة مع الحسابات التي يختار دعمها، لأنها تكون واضحة أمامه.الميزة متاحة في دولتين فقطالميزة متاحة حتى الآن لمستخدمي آيفون في عدة دول فقط، وتخطط الشركة لطرحها في عدد آخر من البلدان، وفي القريب ستتاح عبر الهواتف المتبعة نظام أندرويد، ومواقع الويب.وبحسب منصة «تويتر»، فإنه من الممكن أن تصل أرباح المشتركين إلى 97% من إيرادات الاشتراك، وقد تصل تلك الأرباح إلى 50 ألف دولار.شروط الاشراكوضعت الشركة عدة شروط للمستخدمين للاشتراك في الميزة الجديدة، حيث يجب أن يكون الحساب لديه ما لا يقل عن 10 آلاف متابع، وأن يكون عمر صاحبه فوق الـ18 عامًا، ويجب أن يغرد متابعو الحساب 25 مرة في آخر شهر، وأكدت الشركة على ضرورة الالتزام بمعايير وسياسة المنصة، وتستكشف المنصة العديد من استراتيجيات تحقيق الدخل لصناع المحتوى في الفترة الأخيرة.