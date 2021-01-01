

أول الظواهر الفلكية في سبتمبر.. هلال القمر يقترن بالتوأمين خلال ساعات أول الظواهر الفلكية في سبتمبر.. هلال القمر يقترن بالتوأمين خلال ساعات

في ثالث أيام شهر سبتمبر الجاري، يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس غدا الجمعة، هلال القمر المتناقص بنسبة 16% بالقرب من رأس التوأم المؤخر ورأس التوأم المقدم، واللذين يعدان ألمع النجوم في كوكبة «التوأمين».



تفاصيل الظاهرة الفلكية

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تزين الظاهرة الفلكية الأفق الشرقي وسيكون الهلال على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر، وإضافة لذلك ستشاهد مجموعة نجوم الجوزاء المعروفة بـ«الشتوية»، ونجم الشعرى في الأفق الجنوبي الشرقي إلى جانب عدد من النجوم اللامعة المشاهدة بالعين المجردة.



وبعد ذلك الاقتران، تتوالى الظواهر الفلكية المرتبطة بالقمر، من أبرزها اقتران هلال القمر مع الحشد النجم، وعقبها اقتران كوكب الزهرة مع نجم السنبلة.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القمر سيقترن مع الحشد النجمي المعروف بلقب خلية النحل Beehive، والذي معروف تواجده في برج السرطان.وفي يوم 4 سبتمبر، يمكن مشاهدة هذا الاقتران باتجاه الشرق في الثالثة صباحا وحتى شروق الشمس، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة من الممكن أن يتطلب الأمر استخدام نظارة معظمة أو تليسكوب صغير.وفي اليوم التالي لحدوث ذلك الاقتران، يقترن كوكب الزهرة مع النجم المعروف باسم «سبيكا» الموجود في برج العذراء، ومن الممكن رؤية هذا الاقتران باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروب المشهد في الثامنة إلا الربع مساءً، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية هي 4، 5، 6 سبتمبر.



