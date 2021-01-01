في ثالث أيام شهر سبتمبر الجاري، يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس غدا الجمعة، هلال القمر المتناقص بنسبة 16% بالقرب من رأس التوأم المؤخر ورأس التوأم المقدم، واللذين يعدان ألمع النجوم في كوكبة «التوأمين».
تفاصيل الظاهرة الفلكية
وبحسب الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تزين الظاهرة الفلكية الأفق الشرقي وسيكون الهلال على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر، وإضافة لذلك ستشاهد مجموعة نجوم الجوزاء المعروفة بـ«الشتوية»، ونجم الشعرى في الأفق الجنوبي الشرقي إلى جانب عدد من النجوم اللامعة المشاهدة بالعين المجردة.
وبعد ذلك الاقتران، تتوالى الظواهر الفلكية المرتبطة بالقمر، من أبرزها اقتران هلال القمر مع الحشد النجم، وعقبها اقتران كوكب الزهرة مع نجم السنبلة.
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التعليقات على أول الظواهر الفلكية في سبتمبر.. هلال القمر يقترن بالتوأمين خلال ساعات
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