

«ناسا» تنشر لقطات لا تصدق لنجم غامض.. عمره 13 مليار سنة «ناسا» تنشر لقطات لا تصدق لنجم غامض.. عمره 13 مليار سنة

لقطات لا تصدق لنجم غامض يطلق عليه «قزم بني»، نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، موضحة السبب وراء إطلاق اسم «الصدفة» عليه نظرا لاكتشافه عن طريق الصدفة.



تفاصيل لقطات القزم البني

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية» إن عمر الـ«قزم البني» يصل إلى 13 مليار سنة، وهو مصطلح يعني النجم الغامض الواقع في مكان ما بين نجم صغير وكوكب غازي عملاق.



«قد يكون هناك عدد أكبر من هذه النجوم غير العادية في مجرة درب التبانة أكثر مما كان يعتقد»، ذلك ما أوضحته دراسة أجراها علماء الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، على خلفية الحديث عن نجم الـ«قزم البني» كما يطلق عليه الباحثون.

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وأضاف الباحثون في الدراسة البحثية التي أجروها، أن القزم الأسود يبعد 50 سنة ضوئية عن الأرض، ولا يشبه أيا من 2000 قزم بني موجود في مجرة دربة التبانة حتى الآن.اقرأ أيضا: مقابلة كواكب واقتران واعتدال خريفي.. الظواهر الفلكية تزين سماء مصر في سبتمبر 2021وبحسب الصور التي نشرتها وكالة «ناسا»، يعد القزم البني خافتًا في بعض الأطوال الموجية للضوء ومشرق في جانب آخر، ومن ناحية أخرى يتحرك حول مجرة ​​درب التبانة بسرعة نصف مليون ميل في الساعة، أسرع من أي قزم بني آخر.وتمكن الفريق من تحديد عمره بين 10 و13 مليار سنة، وذلك عن طريق ملاحظة انعكاس الضوء عليه وسرعته، لافتين إلى أن عمره يعد ضعف متوسط ​​عمر الأقزام البنية الأخرى المعروفة والتي يرجع تاريخها عندما كانت مجرة ​​درب التبانة صغيرة ولديها تركيبة كيميائية مختلفة.