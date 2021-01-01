لقطات لا تصدق لنجم غامض يطلق عليه «قزم بني»، نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، موضحة السبب وراء إطلاق اسم «الصدفة» عليه نظرا لاكتشافه عن طريق الصدفة.
تفاصيل لقطات القزم البني
وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية» إن عمر الـ«قزم البني» يصل إلى 13 مليار سنة، وهو مصطلح يعني النجم الغامض الواقع في مكان ما بين نجم صغير وكوكب غازي عملاق.
«قد يكون هناك عدد أكبر من هذه النجوم غير العادية في مجرة درب التبانة أكثر مما كان يعتقد»، ذلك ما أوضحته دراسة أجراها علماء الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، على خلفية الحديث عن نجم الـ«قزم البني» كما يطلق عليه الباحثون.
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التعليقات على «ناسا» تنشر لقطات لا تصدق لنجم غامض.. عمره 13 مليار سنة
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