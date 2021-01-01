

سعر ومواصفات آيفون 13 وموعد طرحه في الأسواق المصرية سعر ومواصفات آيفون 13 وموعد طرحه في الأسواق المصرية

ينتظر عشاق هواتف شركة آبل، إعلان الشركة عن سعر ومواصفات هاتف آيفون 13 وموعد طرحه بالأسواق المصرية، ومن المفترض أن يجري الإعلان عنه في الشهر الجاري، إذ ينتظر المستخدمون إمكانيات هائلة للنسخة الجديدة من الهاتف، فكثيرًا ما تعودوا على الإصدارات العملاقة من الشركة.



سعر هاتف آيفون 13

نظرًا لإمكاناته الهائلة، التي تنعكس على سعر الهاتف الغالي، فمن المفترض أن يصل سعر هاتف آيفون 13 في مصر، إلى 26000 جنيه مصري، وعالميًا يصل سعره إلى 1600 دولار، وفي المملكة العربية السعودية تقريبا 6000 ريال سعودي، أما الإمارات فسعره في حدود 5800 درهم إماراتي.



مواصفات هاتف آيفون 13

بحسب ما أعلنت شركة آبل، عن مواصفات هاتف آيفون 13، حيث جاء الوزن بـ 225 جرامًا، والأبعاد 160.8 × 78.1 × 7.4 ملم، وجاء بـ 5 ألوان وهي: «الأسود، الأبيض، الذهبي، الفضي، الأزرق»، وخامات صنع الهاتف من الزجاج، وإطار فولازي مقاوم للصدأ، والمعالج «Apple A14 Bionic»، والرامات8 جيجا رام، وجاء بـ 3 نسخ من حيث مساحة التخزين الداخلية، بسعة 128/ 256/512 جيجابايت.

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مواصفات أخرى لهاتف آيفون 13أتت شاشة الهاتف من نوع «Samsung LTPO OLED»، والحجم 6.3 إنش، بنسبة 86.6%، وببدقة2532 × 1170 بكسل، والكاميرا الخلفية رباعية مساحتها، 24+20+16+12 ميجا بكسل، والأمامية مزدوجة دقة 16/12 ميجا بكسل، والبطارية جاءت بـ 4000 مللي أمبير، داعمة للشاحن السريع.موعد طرح هاتف آيفون 13 بالأسواق المصريةمن المفترض أن يتم الإعلان عن طرح هاتف آيفون 13 بالأسواق المصرية، في مطلع الشهر المقبل، وسيحظى بشعبية كبيرة نظرًا للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، رغم أن سعره يتخطى 25 ألف جنيه مصري.