يرصد "أصول مصر" سعر الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، حيث استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، وسجل في البنك المركزي المصري للشراء 15.63 وللبيع 15.76.
وفي مصرف أبوظبي والبنك الأهلي الكويتي “بيريوس”، جاء أعلى سعر للدولار عند 15,67 جنيه للشراء و 15,75 جنيه للبيع، واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.66 للشراء و 15.75 للبيع.
أسعار الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 بالبنوك العاملة في مصر
مصرف أبو ظبي شراء 15.67 بيع 15.75
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