

سعر الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 سعر الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

يرصد "أصول مصر" سعر الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، حيث استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، وسجل في البنك المركزي المصري للشراء 15.63 وللبيع 15.76.



وفي مصرف أبوظبي والبنك الأهلي الكويتي “بيريوس”، جاء أعلى سعر للدولار عند 15,67 جنيه للشراء و 15,75 جنيه للبيع، واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.66 للشراء و 15.75 للبيع.



أسعار الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 بالبنوك العاملة في مصر



مصرف أبو ظبي شراء 15.67 بيع 15.75

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بنك بيريوس شراء 15.67 بيع 15.75بنك التعمير والإسكان شراء 15.66 بيع 15.75المصري لتنمية الواردات شراء 15.66 بيع 15.75مصر إيران للتنمية شراء 15.65 بيع 15.75البنك المصري الخليجي شراء 15.65 بيع 15.75البنك العربي الإفريقي شراء 15.65 بيع 15.75كريدي أجريكول شراء 15.65 بيع 15.75المصرف المتحد شراء 15.65 بيع 15.75البنك التجاري الدولي شراء 15.65 بيع 15.75المصرف العربي الدولي شراء 15.65 بيع 15.75بنك HSBC شراء 15.65 بيع 15.75بنك الإسكندرية شراء 15.64 بيع 15.74البنك المركزي شراء 15.63 بيع 15.76البنك الأهلي شراء 15.63 بيع 15.73بنك مصر شراء 15.63 بيع 15.73