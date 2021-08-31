سعر الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

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سعر الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

يرصد "أصول مصر" سعر الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، حيث استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، وسجل في البنك المركزي المصري للشراء 15.63 وللبيع 15.76.

وفي مصرف أبوظبي والبنك الأهلي الكويتي “بيريوس”، جاء أعلى سعر للدولار عند 15,67 جنيه للشراء و 15,75 جنيه للبيع، واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.66 للشراء و 15.75 للبيع.

أسعار الدولار اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 بالبنوك العاملة في مصر

مصرف أبو ظبي شراء 15.67 بيع 15.75

بنك بيريوس شراء 15.67 بيع 15.75

بنك التعمير والإسكان شراء 15.66 بيع 15.75

المصري لتنمية الواردات شراء 15.66 بيع 15.75

مصر إيران للتنمية شراء 15.65 بيع 15.75
البنك المصري الخليجي شراء 15.65 بيع 15.75

البنك العربي الإفريقي شراء 15.65 بيع 15.75

كريدي أجريكول شراء 15.65 بيع 15.75

المصرف المتحد شراء 15.65 بيع 15.75

البنك التجاري الدولي شراء 15.65 بيع 15.75

المصرف العربي الدولي شراء 15.65 بيع 15.75

بنك HSBC شراء 15.65 بيع 15.75

بنك الإسكندرية شراء 15.64 بيع 15.74

البنك المركزي شراء 15.63 بيع 15.76

البنك الأهلي شراء 15.63 بيع 15.73

بنك مصر شراء 15.63 بيع 15.73

المصدر: أصول مصر

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