عقاب المجاهرين بالمعصية.. أزهري يكشف .. فيديو



عقاب المجاهرين بالمعصية عقاب المجاهرين بالمعصية

قال أسامة فخري الجندي، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد =أهمية الستر الذي هو أصل في الشريعة الإسلامية في أكثر من حديث شريف يدعو إلى التحلي بهذه الفضيلة.





وشدد "الجندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، على أن المجاهرة بالمعاصي كبيرة من الكبائر، مستشهدا بحديث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو :"كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه".





وأكمل: هناك من يتخذ المعصية حرفة وطبع، أولئك لعنهم الله ومنع عنهم رحمته ولطفه.

قد يعجبك أيضا...

وأشار إلى أن الشعور بالندم هو بداية الطريق إلى التوبة، متابعا: يجب علينا أن نكون عون للآخرين وندعمهم في توبتهم.