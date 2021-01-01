5 وصفات طبيعية لترطيب الجسم

توجد أسباب كثيرة تؤدى إلى جفاف الجلد، منها الاستحمام بالماء الساخن والتجفيف بمنشفة، و نقص الزيوت الطبيعية فى البشرة مع التقدم فى العمر، والطقس البارد، وغيرها من الأسباب التى تؤدى للجفاف، والتى يمكن علاجها من خلال استخدام وصفات طبيعية لترطيب الجسم، وفقاً لما ذكره موقع "everydayhealth".
وصفات طبيعية لترطيب الجسم: وصفة زيت الزيتون
يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التى تساعد على تنظيف وترطيب الجسم، لذلك ينصح بتدليك الوجه والجسم ببعض الزيت، ثم وضع قطعة قماش مبللة دافئة على الوجه والجسم حتى تبرد، ثم مسح الزيت بها.
وصفة قناع الأفوكادو لترطيب الجسم
يعد قناع الأفوكادو من الطرق الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجسم من خلال هرس نصف ثمرة أفوكادو وخلطها بملعقة صغيرة من زيت الزيتون ويمكن أيضًا إضافة 1 ملعقة كبيرة من العسل للبشرة شديدة الجفاف، ثم وضع القناع على الوجه والجسم وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم غسل الجسم.
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