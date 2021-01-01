5 وصفات طبيعية لترطيب الجسم

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ترطيب الجسم

توجد أسباب كثيرة تؤدى إلى جفاف الجلد، منها الاستحمام بالماء الساخن والتجفيف بمنشفة، و نقص الزيوت الطبيعية فى البشرة مع التقدم فى العمر، والطقس البارد، وغيرها من الأسباب التى تؤدى للجفاف، والتى يمكن علاجها من خلال استخدام وصفات طبيعية لترطيب الجسم، وفقاً لما ذكره موقع "everydayhealth".

وصفات طبيعية لترطيب الجسم: وصفة زيت الزيتون
يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التى تساعد على تنظيف وترطيب الجسم، لذلك ينصح بتدليك الوجه والجسم ببعض الزيت، ثم وضع قطعة قماش مبللة دافئة على الوجه والجسم حتى تبرد، ثم مسح الزيت بها.

وصفة قناع الأفوكادو لترطيب الجسم
يعد قناع الأفوكادو من الطرق الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجسم من خلال هرس نصف ثمرة أفوكادو وخلطها بملعقة صغيرة من زيت الزيتون ويمكن أيضًا إضافة 1 ملعقة كبيرة من العسل للبشرة شديدة الجفاف، ثم وضع القناع على الوجه والجسم وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم غسل الجسم.

مقشر زيت الزيتون والسكر لترطيب الجسم
يمكن عمل مرطب للجسم من مزيج زيت الزيتون والسكر، من خلال تحضير نصف كوب من السكر مع إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ويمكن إضافة زيت اللافندر فى حالة الرغبة فى الحصول على رائحة منعشة والشعور أكثر بالاسترخاء، ثم وضع المزيج على الوجه والجسم، مع فرك البشرة برفق، ثم غسل الجسم، ووضع مرطب لتهدئة البشرة أكثر.

دقيق الشوفان لترطيب الجسم

ينصح بإضافة كوب من دقيق الشوفان إلى حوض ماء دافئ حيث يمكن أن يساعد هذا على ترطيب الجسم.



قناع الشوفان والعسل لترطيب الجسم
ينصح بتحضير ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل وقليل من الماء، ووضع المزيج على الوجه والجسم، وتركه لمدة تتراوح مابين 15 إلى 20 دقيقة، ثم غسل الجسم، مما يساعد على تنظيفه وترطيبه.

المصدر: موقع "everydayhealth"

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