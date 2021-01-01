على الرغم من أن تمشيط شعرك يعد خطوة أساسية للعناية بالشعر غالبًا ما يتجاهلها الكثيرون لأسباب مثل النسيان أو الخوف من تساقط الشعر أو اعتبار التمشيط غير ضروري. يجب أن تضعى في اعتبارك أن تمشيط الشعر واتباع الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي إحدى الخطوات الأساسية للحصول على شعر رائع.
يعتبر تمشيط الشعرأمرًا مهمًا لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس، ويزيل الشعر المتساقط، ويساعد على تحسين صحة الشعر وتألقه، وفى التقرير التالى يوضح موقع "times now news" بعض النصائح لتصفيف شعرك بالطريقة الصحيحة:
اختيار الفرشاة الصحيحة:
تتوفر مجموعة متنوعة من الفرش التي قد تساعد في تمشيط أنواع الشعر المختلفة، لذا تأكدى من اختيار الفرشاة المناسبة لشعرك، حتى لا ينتهى الأمر بتكسر شعرك. لذا احرصى أن تتعرفى على نوع الفرشاة المناسب لنوع شعرك وطوله.
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التعليقات على 5 قواعد لتمشيط الشعر بطريقة صحيحة.. البداية من الفرشاة المناسبة
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