5 قواعد لتمشيط الشعر بطريقة صحيحة.. البداية من الفرشاة المناسبة



قواعد لتمشيط الشعر قواعد لتمشيط الشعر

على الرغم من أن تمشيط شعرك يعد خطوة أساسية للعناية بالشعر غالبًا ما يتجاهلها الكثيرون لأسباب مثل النسيان أو الخوف من تساقط الشعر أو اعتبار التمشيط غير ضروري. يجب أن تضعى في اعتبارك أن تمشيط الشعر واتباع الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي إحدى الخطوات الأساسية للحصول على شعر رائع.



يعتبر تمشيط الشعرأمرًا مهمًا لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس، ويزيل الشعر المتساقط، ويساعد على تحسين صحة الشعر وتألقه، وفى التقرير التالى يوضح موقع "times now news" بعض النصائح لتصفيف شعرك بالطريقة الصحيحة:



اختيار الفرشاة الصحيحة:

تتوفر مجموعة متنوعة من الفرش التي قد تساعد في تمشيط أنواع الشعر المختلفة، لذا تأكدى من اختيار الفرشاة المناسبة لشعرك، حتى لا ينتهى الأمر بتكسر شعرك. لذا احرصى أن تتعرفى على نوع الفرشاة المناسب لنوع شعرك وطوله.

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فك التشابك:يجب أن يكون فك تشابك الشعر هو الخطوة الأساسية في تمشيط الشعر وينطبق على كل من الشعر الرطب والجاف، هذا مهم لتجنب الكسر بسبب التشابك.تمشيط الشعر الجاف والمبلل:عند تمشيط الشعر الجاف بالفرشاة ، يمكنك اختيار منتجات لفك تشابك الشعر لتسهيل العملية، الشعر المبلل هش وأكثر عرضة للتكسر لذا يجب على المرء أن يتأكد من عدم تعرض فروة رأسك أو شعرك لخشونة شديدة أثناء تمشيط الشعر المبلل.التمشيط المتكرر:على عكس الاعتقاد السائد بأن التمشيط المتكرر يمكن أن يحسن جودة الشعر، فإن تمشيط الشعر في كثير من الأحيان قد يزيد من خطر تساقط الشعر، لذلك تجنبى ترك تشابك شعرك ولكن أيضًا يجب تجنبى تمشيط الشعر أكثر من مرة في اليوم.وضع الزيوت:يمكن أن يساعد الزيت في تحسين صحة الشعر ولكن التمشيط بعد التزييت يمكن أن يؤدي إلى تكسر الشعر وتساقطه وبالتالي يجب تجنبه.