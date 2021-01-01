

قطع ديكور شائعة غير عملية بالمنزل قطع ديكور شائعة غير عملية بالمنزل

يختار الكثير من الناس قطع الديكور وفقاً لأذواقهم الشخصية واتباع لأحدث اتجاهات الموضة، ولكن قد يخطأ البعض فى اختيار قطع ديكور ببعض غرف المنزل، فقد تكون غير عملية أو مناسبة للغرفة، ولتجنب ذلك نستعرض فى هذا التقرير، قطع ديكور شائعة غير عملية بالمنزل، وفقاً لما ذكره موقع "insider".



قطع ديكور شائعة غير عملية بالمنزل: اسطح الرخام

تعتبر أسطح المطبخ الرخامية، ليست من الخيارات العملية، لأنها تتقشر وتتلطخ بسهولة، لذلك يفضل استبدالها بأسطح مصنوعة من الكوارتز، وفى حالة الرغبة فى الحصول على ديكور طبيعى أكثر، يمكن اختيار الجرانيت.



قطع أثاث منخفضة

قد تضيف قطع الأثاث المنخفضة لمسة جمالية داخل غرفة المعيشة، وقد تكون رخيصة الثمن، لكنها تعتبر غير عملية للاستخدام اليومى، خاصة لكبار السن أو من يعانى من أمراض العظام المختلفة، لذلك يفضل البحث عن قطع أثاث مرتفعة حيث يبلغ ارتفاع المقعد 18 بوصة.

البلاط المزخرفيعتبر البلاط المزخرف من أحدث اتجاهات الديكور، لكن اتجاهات الموضة تتغير بين فترة وأخرى، كما يجبر هذا النوع من البلاط طلاء الحمام بألوان معينة، لذلك يفضل اختيار بلاط بلون حيادى، مع اختيار لون طلاء وستائر دش مناسبة مع لون البلاط.الأرضيات الخشبيةإضافة الأرضيات ذات المظهر الخشبي فى غرف المنزل، قد تتسبب فى انزلاق أحد، كما إنها فى حالة تلفها، لا يمكن إعادة لصقها مرة أخرى، لذلك يوصى بشراء أرضيات خشبية حقيقة، تدوم لفترة طويلة، مثل أرضيات من الخيزران أو الأرضيات الخشبية المستصلحة.الموكيت اللاصقينصح مهندسو الديكور، بالابتعاد عن الموكيت اللاصق من الجدار إلى الجدار، حيث يكون عرضة لتراكم الغبار والأتربة والمواد المسببة للحساسية، لذلك يفضل استبدالها بأرضيات خشبية أو خرسانية أو بلاط.الأرفف المفتوحةتواجد أرفف مفتوحة داخل المطبخ، يجعل الأطباق عرضة للأتربة والغبار، وإذا كانت قريبة من الموقد، يمكن أيضًا أن تجمع الشحوم، كما يمكن أن يصل إليها أى حيوان أليف داخل المنزل، لذلك يفضل استبدالها بأرفف بأبواب زجاجية، تساعد على عرض أدوات المطبخ.حوض الاستحمام المتدفقالأحواض المتدفقة الماء من الخيارات المفضلة للكثير، ولكنها تحتاج للكثير من الصيانة بين الحين والأخر، وتحتاج للكثير من الماء و تشغيل المنظف، لذلك يفضل استبدالها بحوض عميق .



