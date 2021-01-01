

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

الكوسة من الوجبات التى تتميز بفائدة صحية عالية، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيرها بشكل دائم، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة سواء مع الصلصة أو البشاميل، ولكن تظل الأقرب إلى قلب الكثيرين هى الكوسة بالبشاميل.



وإذا كنتِ من محبى الكوسة أنت وعائلتك نقدم لك فى التقرير التالى طريقة عمل الكوسة بالبشاميل فى خطوات سهلة وسريعة:





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مكونات الكوسة بالبشاميل:- كيلو من الكوسة ويتم تقطيعها لحلقات.- لحم المفروم.- 3 أكواب من الحليب.- خمس ملاعق دقيق.- بصلة مفرومة جيدا.- مكعب من مرقة الدجاج.- نصف كوب زيت.- الملح، والفلفل الأسود، والفلفل الأبيض، الزعتر الجاف، والبهار الحلو، والنعناع المجفف.- نصف كوب من جبن البارميزان.- نصف كوب من جبن الموتزاريلا المبشور.طريقة تحضير كوسة البشاميل:- بعد تقطيع الكوسة قومى بسلقها لعدة دقائق.- بعد السلق قومى بتصفيتها من الماء جيدا واتركيها جانبا.- على نار هادئة ضعى وعاء به ملعقة من الزيت- قومى بإضافة الدقيق تدريجيا مع التقليب الجيد لمدة خمس دقائق.- قومى بإضافة الحليب بشكل تدريجى مع التقليب المستمر، وانتظرى حتى يصبح الخليط ثقيلا.- ضيفى الزعتر والفلفل الأبيض والملح ثم قلبى جيدا.- قومى بوضع الجبنة الموزاريلا مع الحليب وحركى جيدا، وارفعى الوعاء عن النار.- قومى بتسخين الزيت فى مقلاة، وضيفى البصل وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيا.- قومى بإضافة اللحم المفروم، ومكعب مرق الدجاج، والبهار الحلو، والفلفل الأسود، والملح.- اخلطى المكونات جيدا، واتركيها بعض الوقت حتى يجف الماء بها، ثم قومى بإضافة النعناع الجاف.- ارفعى المقلاة عن النار، واحضرى صينية فرن وادهنيها بكمية قليلة من البشاميل.- قومى بوضع طبقة من الكوسة، ورضشى كمية قليلة من الفلفل الأسود، ثم ضعى طبقة من البشاميل، وبعدها اللحم المفروم.- ضعى طبقة اخرى من الكوسة وبعدها ضعى المتبقى من البشاميل.- قومى برش الجبنة البارميزان على الوجه، وادخليها إلى فرن تم تسخينه مسبقا لمدة نصف ساعة.