أعرب عمر كمال عبد الواحد نجم فريق الزمالك الجديد عن سعادته بـ الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وأضاف عمر كمال في تصريحات لـ قناة " الزمالك ان الانضمام للفريق هو حلم اي للاعب مشددا ان يسعى للتتويج بالعديد من البطولات في الزمالك .
وأضاف أن نادي بيراميدز كان يرغب في ضمه وقدم عرض كبير مشددا انه رغبته كانت الانضمام للزمالك.
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التعليقات على عمر كمال يكشف كواليس انضمامه للزمالك
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