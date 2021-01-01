عمر كمال يكشف كواليس انضمامه للزمالك

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صورة الخبر: عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

أعرب عمر كمال عبد الواحد نجم فريق الزمالك الجديد عن سعادته بـ الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وأضاف عمر كمال في تصريحات لـ قناة " الزمالك ان الانضمام للفريق هو حلم اي للاعب مشددا ان يسعى للتتويج بالعديد من البطولات في الزمالك .

وأضاف أن نادي بيراميدز كان يرغب في ضمه وقدم عرض كبير مشددا انه رغبته كانت الانضمام للزمالك.

وتابع ان بيراميدز فريق كبير ولا بعرف الياس مشددا ان عبدالله السعيد نجم بيراميدز للاعب ذكي وسيكون اضافه للزمالك حال انضمامه.

المصدر: elbalad

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