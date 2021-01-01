اعتبر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه لم يعد من الممكن اعتبار الولايات المتحدة قوة عظمى، قائلا: " القوة العظمى غير المستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى".
وعندما سئل عما إذا كان الخروج من أفغانستان أظهر حدود القوة البريطانية على المسرح العالمي، قال والاس: "من الواضح أن بريطانيا ليست قوة عظمى.. لكن القوة العظمى التي هي أيضا غير مستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى أيضا" في إشارة بحسب المقربين منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: "إنها بالتأكيد ليست قوة عالمية، إنها مجرد قوة كبيرة".
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التعليقات على وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
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