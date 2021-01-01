عبد الله السعيد يتصدر تويتر بعد اقترابه من التوقيع للزمالك



عبد الله السعيد عبد الله السعيد

تصدر هاشتاج عبد الله السعيد موقع التدوينات القصيرة تويتر وذلك عقب تداول أنباء أقتراب اللاعب من الإنضمام لنادي الزمالك الموسم المقبل.







ومن جانبه قال الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك: "تربطنا علاقة قوية بنادي بيراميدز وعبد الله السعيد من اهتمامات نادي الزمالك".

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الزمالك يرفض التفريط في طارق حامد وأوبامارفض مجلس إدارة نادي الزمالك التفريط في الثنائي طارق حامد ويوسف أوباما خلال هذه الفترة بعدم الموافقة على أي عروض احتراف وصلت لهما.وكشف مصدر من داخل النادي أن المجلس عقب استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون رفض الموافقة على احتراف يوسف أوباما بنادي الحزم السعودي وطارق حامد بنادي اتحاد جدة، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الاتصالات بين مسؤولي الناديين السعوديين ومسؤولي الزمالك.