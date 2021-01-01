ذيل السمكة أبرزها.. تعرف على موضة فساتين السهرة



موضة فساتين السهرة موضة فساتين السهرة

تهتم الكثير من السيدات و الفتيات بمتابعة و مواكبة أحدث صيحات الموضة سواء في الملابس الكاجوال أو الرسمية، و تعتبر فساتين السهرة من أكثر الأمور التي تحتار في إختيارها الكثير من الفتيات.







الموضة لا ترتبط بزمان محدد، حيث نجد موضة تظهر وتختفي ثم تعود للساحة بعد سنوات عديدة، ومن هذه الموضات التي اختفت وعادة بقوة من جديد فساتين ذيل السمكة أو قصة الحورية.

قالت الفاشون بلوجر سمر صبحي، أن في الفترة الأخيرة برزت موضة الفساتين ذات القصات الضيقة والتي تعرف بفساتين ذيل السمكة أو بقصات الحورية لتتألق أي بنت في المناسبة الخاصة بهاوأضافت سمر صبحي أن البنات أصبحوا يتجنبون الفساتين المنفوشة نظرا لأنها تكون ثقيلة وتقيد الفتاة قليلا أثناء الحركة، وعادت من جديد موضة فساتين ديل السمكة للظهور مرة أخرى نظرا لكونها مريحة ومميزة عند ارتدائها.وأضافت الفاشون بلوجر سمر صبحي أن موضة فساتين ذيل السمكة تناسب مع جسم الساعة الرملية، أي الذي يتسم بأكتاف وأرداف متساوية في العرض ووسط نحيف، أو جسم المثلث المقلوب وهو يتسم بأكتاف عريضة مقارنة بالأرداف.وأضافت أن صاحبات الجسم المستطيل وهذا يعني أن الأكتاف والأرداف والخصر لهما عرضا متساويا، فهنا فساتين الزفاف بذيل السمكة ستعمل على إبراز منحنيات الجسم وستظهر أنوثته بشكل جذاب.







