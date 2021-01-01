طريقة عمل مقشر الشاي الأخضر للوجه



مقشر الشاي الأخضر مقشر الشاي الأخضر

طريقة عمل مقشر الشاى الأخضر للوجه،كما أن الشاى الأخضر له فوائد صحية أيضا له فوائد جمالية للبشرة، إليك طريقة عمل مقشر و قناع الشاى الأخضر بأكثر من طريقة، تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد..



مكونات مقشر الشاى الأخضر للوجه

كوب من الشاي الأخضر

2-3 قطرات من زيت النعناع العطري

ملعقة صغرة من الخل الأبيض





تحضير مقشر الشاي الأخضر للوجه

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في وعاء عميق تخلط كل المكونات معًا ويتم تدليك الشعر جيدا وإرتداء غطاء بلاستيكى ثم يترك لمدة 15 دقيقة على الرأس مع تدليك فروة الرأس. في النهاية، يشطف الشعر بالماء الفاتر ويكرر ذلك مرة واحدة أسبوعيًا.فوائد الشاي الأخضر للبشرةيساعد في تقليل الالتهابات، الشاي الأخضر غني بمضادات الاكسدة وهو مفيد في علاج حب الشباب والوردية ويعمل عن طريق تقليل الالتهاب، وفي إحدى الدراسات ، وجد أن استخدام 2٪ من غسول الشاي الأخضر يقلل من حب الشباب الالتهابي .EGCG هو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة فى الشاي الأخضر وله خصائص مناعية، كما أن لها تأثيرات مضادة لتولد الأوعي حيث تقلل من نمو الأوعية الدموية الجديدة التي تحتاجها الأورام للنمو، ولها تأثيرات مضادة للالتهابات .تقليل إفراز الدهونالإفراط في إنتاج الزهم هو أحد الأسباب الرئيسية لحب الشباب، ويمكن أن يساعد التطبيق الموضعي للشاي الأخضر في تقليل إفراز الدهون وعلاج حب الشباب.يساعد شرب الشاي الأخضر في تقليل إفراز الدهون والسيطرة على حب الشباب ونفس الأمر عند استخدامه بشكل موضعى ويساعد البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر على تقليل حب الشباببوليفينول الشاي الأخضر من مضادات الأكسدة القوية وفحصت تجربة سريرية تأثير محلول الشاي بنسبة 2٪ على 47 شخصًا يعانون من حب الشباب الخفيف إلى المتوسط، وبعد أسبوعين لاحظ الباحثون تأثيرًا علاجيًا على آفات حب الشباب .تقليل البكتيريا المسببة لحب الشبابوجدت دراسة استمرت 8 أسابيع EGCG، أن أحد أكبر أربعة أنواع بمضادات الاكسدة في الشاي الأخضر ويمكن أن يساعد في تقليل حب الشباب عن طريق تثبيط نمو بكتيريا P. acnes .هذه الدراسات ليست قاطعة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم فعالية وفوائد الشاي الأخضر على حب الشباب، علما بأن الشاي الأخضر أو أي علاج المنزلي آخرين قد لا تعالج الحب الكيسي و حب الشباب الهرموني وتتطلب استشارة الطبيب.ومع ذلك ، إذا كان الانسان يعانى من حب شباب خفيف إلى متوسط ​​يمكنه محاولة استخدام الشاى الأخضر بشكل موضعى لعلاج حب الشباب ومنع ظهوره مرة أخرى كما يمكن تناول مشروب الشاي الأخضر لنفس الغرض.3 وصفات جمالية بالشاي الأخضروفي هذه السطور نقدم لكم طريقة عمل ماسك البطاطس والشاي الأخضر ، لتنظيف البشرة من الشوائب والبقع، وذلك وفقا لما جاء فى موقع " boldsky " :مكونات ماسك البطاطس1 كيس شاي أخضر1 بطاطس صغيرةطريقة عمل ماسك البطاطس بالشاى الأخضر1. خمري الشاي الأخضر لمدة 10 دقائق على الأقل واتركه ليبرد.2. الآن قشرى البطاطس ثم ابشريها.3. اعصري البطاطس المبشورة.4. أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر إلى عصير البطاطس وقلبيهم جيدًا.5. نظفي وجهك ورقبتك وضعي هذا على وجهك.6. افعلي هذا قبل الذهاب إلى الفراش حتى تتمكن من تركه طوال الليل.7. اغسليه في صباح اليوم التالي بالماء العاديشاي أخضرالشاي الأخضر علاج شعبي لتفتيح البشرة، وقد يكون هذا بسبب مركبها الرئيسي ، epigallocatechin gallate (EGCG).ووجدت دراسة أن EGCG يمكن أن يمنع تراكم الميلانين، وهو يعمل عن طريق تثبيط إنزيم التيروزيناز ، وهو الإنزيم الأساسي المطلوب لصنع الميلانين الصبغة المسئولة عن درجة لون البشرة.إليك طريقة واحدة لاستخدام الشاي الأخضر:ضعي كيسًا من الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن حتى يهدأ ويبرد.اغمسي قطعة قطن في الشاي واعصرها للتخلص من الفائض ومرريه على ركبتيك وكرريه مرتين في اليوم للتمكن من تفتح الركبة.طريقة ماسك الشاي الأخضر للبشرة الدهنيةاخلطي جميع المكونات معًا بشكل جيد ثم ضعي ماسك الشاي الأخضر على الوجه بالتساوي.انتظري بعض الوقت ثم اغسليه بالماء البارد وجففيه بلطف .يساعد دقيق الأرز في علاج البقع الداكنة والتصبغ على الجلد بينما يساعد الشاي الأخضر على امتصاص الزيت الزائد.