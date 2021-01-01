

مواصفات وأسعار الهاتف Tecno Spark 8 مواصفات وأسعار الهاتف Tecno Spark 8

بعد أن تم الإعلان عن الهاتف Spark 7 في شهر أبريل الماضي، قامت الآن شركة تكنو بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Tecno Spark 8 مع مواصفات متقاربة حيث يضم شاشة بنفس الحجم ونفس عدد الكاميرات بنفس الخصائص ولكنه يأتي مع معالج أفضل وتصميم خلفي مختلف تماما، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على المواصفات والأسعار الرسمية للهاتف Tecno Spark 8.



مواصفات تكنو سبارك 8

هاتف تكنو الجديد مصمم حول شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 1600×720 بكسل كما أن الشاشة تضم ثقبا بشكل النوتش في الأعلى من أجل احتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، والهاتف Tecno Spark 8 يضم كاميراتين في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية عبارة عن عدسة QVGA بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم فلاش LED مزدوجا على الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



معالج الهاتف Tecno Spark 8 يأتي من فئة MediaTek Helio P22 المبني على تقنية 12 نانومتر (بدلا من معالج Helio A25 الموجود في الهاتف Tecno Spark 7) بجانب 2 أو 3 جيجا رام من الذاكرة العشوائية مع 32 أو 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، كما أن هذا الهاتف الجديد يعمل بنظام Android 11 Go edition مع واجهة مستخدم HiOS 7.6 الأحدث من شركة تكنو موبايل.

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وعلاوة على ذلك فإن البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء تضم شاحنا عاديا بقوة 10 واط فقط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ MicroUSB القديم)، كما أن هاتف Spark 8 يدعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ MicroSD الذي يستخدم فتحة مخصصة (يمكنك تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت) ويدعم أيضا مستشعرا لبصمات الأصابع مثبتا على الخلف مع دعمه لمنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Tecno Spark 8الهاتف Tecno Spark 8 متوفر حاليا للشراء في نيجيريا من خلال الموقع الرسمي للشركة بسعر يبدأ من 130 دولارا أمريكيا، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف في المزيد من المناطق خلال الأسابيع المقبلة.