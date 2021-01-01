مواصفات وأسعار الهاتف Tecno Spark 8

بعد أن تم الإعلان عن الهاتف Spark 7 في شهر أبريل الماضي، قامت الآن شركة تكنو بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Tecno Spark 8 مع مواصفات متقاربة حيث يضم شاشة بنفس الحجم ونفس عدد الكاميرات بنفس الخصائص ولكنه يأتي مع معالج أفضل وتصميم خلفي مختلف تماما، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على المواصفات والأسعار الرسمية للهاتف Tecno Spark 8.
مواصفات تكنو سبارك 8
هاتف تكنو الجديد مصمم حول شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 1600×720 بكسل كما أن الشاشة تضم ثقبا بشكل النوتش في الأعلى من أجل احتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، والهاتف Tecno Spark 8 يضم كاميراتين في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية عبارة عن عدسة QVGA بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم فلاش LED مزدوجا على الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
معالج الهاتف Tecno Spark 8 يأتي من فئة MediaTek Helio P22 المبني على تقنية 12 نانومتر (بدلا من معالج Helio A25 الموجود في الهاتف Tecno Spark 7) بجانب 2 أو 3 جيجا رام من الذاكرة العشوائية مع 32 أو 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، كما أن هذا الهاتف الجديد يعمل بنظام Android 11 Go edition مع واجهة مستخدم HiOS 7.6 الأحدث من شركة تكنو موبايل.
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