كما كان متوقعا، أعلنت شركة Fossil عن جيل جديد من ساعتها الذكية التي تعمل بنظام Wear OS تحت مسمى Fossil Gen 6 مع مواصفات أفضل من الموجودة في ساعة Gen 5 التي تم إطلاقها في العام الماضي وسعر مرتفع للغاية، ولكيلا نطيل عليكم دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الساعة الذكية Fossil Gen 6.
مواصفات ساعة Gen 6
هذه الساعة الجديد ستصل بإصدارين، إصدار بحجم 42 ملم والآخر بحجم 44 ملم وكلاهما يأتي مع شاشة AMOLED حجمها 1.28 بوصة بدقة 416×416 بكسل، كما أن ساعات Fossil Gen 6 تضم 3 أزرار على الجانب للتحكم في خصائص الساعة وتضم كذلك مكبرات صوت وميكروفون مدمجا لإجراء المكالمات من خلال الساعة نفسها.
يتم تشغيل ساعات Fossil Gen 6 بالمعالج Snapdragon Wear 4100 plus الذي يوفر أداء أسرع بنسبة 85% من المعالج Wear 3100 بالإضافة إلى أنها تحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 1 جيجا رام وتعمل بنظام Wear OS القديم (وعدت شركة Fossil بتحديث Wear OS 3 في وقت لاحق من العام المقبل)، وتدعم Bluetooth 5 LE وGPS وNFC SE وWiFi مع دعم خدمات Google Pay.
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