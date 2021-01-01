

سعر ومواصفات الساعة الذكية Fossil Gen 6 سعر ومواصفات الساعة الذكية Fossil Gen 6

كما كان متوقعا، أعلنت شركة Fossil عن جيل جديد من ساعتها الذكية التي تعمل بنظام Wear OS تحت مسمى Fossil Gen 6 مع مواصفات أفضل من الموجودة في ساعة Gen 5 التي تم إطلاقها في العام الماضي وسعر مرتفع للغاية، ولكيلا نطيل عليكم دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الساعة الذكية Fossil Gen 6.



مواصفات ساعة Gen 6

هذه الساعة الجديد ستصل بإصدارين، إصدار بحجم 42 ملم والآخر بحجم 44 ملم وكلاهما يأتي مع شاشة AMOLED حجمها 1.28 بوصة بدقة 416×416 بكسل، كما أن ساعات Fossil Gen 6 تضم 3 أزرار على الجانب للتحكم في خصائص الساعة وتضم كذلك مكبرات صوت وميكروفون مدمجا لإجراء المكالمات من خلال الساعة نفسها.



يتم تشغيل ساعات Fossil Gen 6 بالمعالج Snapdragon Wear 4100 plus الذي يوفر أداء أسرع بنسبة 85% من المعالج Wear 3100 بالإضافة إلى أنها تحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 1 جيجا رام وتعمل بنظام Wear OS القديم (وعدت شركة Fossil بتحديث Wear OS 3 في وقت لاحق من العام المقبل)، وتدعم Bluetooth 5 LE وGPS وNFC SE وWiFi مع دعم خدمات Google Pay.

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وعلاوة على ذلك فتم تصنيف عمر البطارية لتعمل أكثر من 24 ساعة مع الاستخدام المتنوع، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر تتبع الصحة SpO2 ومستشعرات معدل ضربات القلب وتتبع النوم والقيلولة بالإضافة إلى أن Gen 6 تتضمن أوضاعا رياضية مختلفة وحاصلة على شهادة 3ATM لمقاومة الماء.سعر الساعة الذكية Fossil Gen 6سعر الساعة الذكية Fossil Gen 6 يبدأ من 319 دولارا أمريكيا للطراز الذي يضم حزاما من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبسعر 299 دولارا للطراز الذي يضم حزاما من الجلد، مع العلم بأن هذه الساعة ستتوفر للشراء بشكل رسمي في الولايات المتحدة يوم 27 سبتمبر (لم يتم تحديد موعد التوافر الدولي).