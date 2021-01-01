اكتشاف طبي جديد ينقذ آلاف المصابين بالنوبات القلبية

حقنة "ثورية" بدأت هيئة الصحة في بريطانيا بتوزيعها في المراكز الطبية، تتوقع أن تنقذ حياة مئات الآلاف ممكن يعانون من مشاكل في القلب.
ووفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية، تعتبر حقنة دواء "إنكليسيران"، الأولى من نوعها، وهو الدواء "الرائد" في تعزيز قدرة الكبد على إزالة الكوليسترول الضار من الدم.
ويجري توزيع الحقنة "الثورية" على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويتوقع أن تمنع 30 ألف حالة وفاة في بريطانيا بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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