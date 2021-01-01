

«أمازون» تطلق رسميًا الموقع الإلكتروني Amazon.eg في مصر «أمازون» تطلق رسميًا الموقع الإلكتروني Amazon.eg في مصر

أعلنت شركة «أمازون» رسميًا إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد «أمازون مصر Amazon.eg»، كبديل لموقع «سوق دوت كوم» المملوك للشركة.



وتعتزم الشركة عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg، ويشمل ذلك: الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وكذلك منتجات وأجهزة أمازون، مثل قارئ الكتب الإلكترونية «كيندل»، كما سيقدم الموقع الجديد للعملاء تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة، فضلاً عن خدمة التوصيل السريع والمعتمد.



وأكدت الشركة أنه كجزءٍ من العملية الانتقالية، فإن عملاء «سوق دوت كوم» يمكن لهم استخدام نفس بيانات الدخول على موقع «أمازون مصر»، والذي سيحتوي أيضاً على قوائم رغباتهم، والطلبات السابقة، وعناوين التوصيل، وطرق الدفع، والاستفسارات التي طرحت مسبقاً على فريق دعم العملاء، كما يمكن للعملاء الحاليين والجدد التسوق عبر «أمازون مصر» واستلام طلباتهم داخل مصر، وذلك من خلال استخدام تطبيق Amazon واختيار «مصر» من الإعدادات أو زيارة موقع Amazon.eg.

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ويقدم كلٌّ من التطبيق والموقع الإلكتروني المتاحَيْن باللغتين العربية والإنجليزية تجربة تصفح سريعة وغنية تعرض نتائج بحث دقيقة، وخاصية تقييم العملاء للمنتجات، وقسم للمقترحات شخصية، وتتميز عملية إدارة الطلبات لأنها بسيطة وسلسة، بدعم من خدمة العملاء رفيعة المستوى التي تقدمها «أمازون».رئيس الوزراء يزور مستودع أمازون في مصرشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، افتتاح مُستودع شركة «أمازون» في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مستودع امازون، الذي تم تجديده، يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.وقال عمر الصاحي مدير «أمازون مصر»: «نشعر بالفخر، إذ كنا نسعى جاهدين من أجل هذا اليوم المنتظر، وذلك منذ استحواذ أمازون على (سوق دوت كوم).وأضاف الصاحي: «يجمع موقع أمازون مصر Amazon.eg الإلكتروني بين أفضل خبرات سوق دوت كوم المحلية، وإمكانيات أمازون العالمية، بما يضمن تحقيق قيمة كبيرة للعملاء على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن إطلاق الموقع مجرد بداية، إذ سنواصل الابتكار وتطوير خدماتنا لترقى إلى مستوى توقعات عملائنا، بينما نستمر في تقديم تجارب استثنائية لهم، بما في ذلك خدمة التوصيل السريع، والأسعار التنافسية المميزة، والتشكيلة الواسعة من ملايين المنتجات.تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير موقع «أمازون مصر» ليناسب السوق المحلية ويوفِّر تجربة سلسة للمتسوقين، إذ يتيح لهم الموقع الجديد إمكانية البحث عن منتجاتهم المفضلة والدفع بالجنيه المصري باستخدام بطاقات الائتمان والخصم بما في ذلك «فيزا» و«ماستركارد»، بالإضافة إلى خيار الدفع نقداً عند الاستلام.وسيستمر موقع أمازون مصر في تقديم خدمة التوصيل المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها على 350 جنيهاً مصرياً، مع توفر خيارَيْ التوصيل الفوري في نفس اليوم والتوصيل في اليوم التالي في بعض المدن المحددة داخل مصر. كما ستوفر أمازون خبرتها العالمية وستستثمر في الخدمات اللوجستية عالية الدقة في مجال تتبع الشحنات والتوصيل.وبإمكان العملاء الذين يتسوقون على موقع أمازون مصر الإلكتروني Amazon.eg الاستفادة من خدمة العملاء المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ للحصول على المساعدة بشأن أي استفسارات، وفي حالة عدم رضاء العملاء عن أي من المنتجات بما في ذلك تلك التي يبيعها شركاء البيع في أمازون، فيمكنهم التواصل مع فريق خدمة العملاء للحصول على الدعم اللازم. وتندرج جميع المشتريات تحت «ضمان أمازون من الألف إلى الياء» (A-to-z Guarantee) الذي يغطي وحالة جميع الطلبات التي تم عملها على موقع أمازون مصر.البيع عبر موقع أمازون مصر الإلكتروني Amazon.egيمكن للشركات المحلية المصرية بجميع أحجامها التي تتطلع إلى البيع عبر أمازون مصر الاستفادة من الأدوات السهلة لإدراج المنتجات، ووسائل الدفع الآمنة، فضلاً عن الميزات التي تسهل اكتشاف تلك الشركات من قبل العملاء، مثل القسائم والحلول اللوجستية السلسة مع خدمة «الشحن من قبل أمازون» ((Fulfillment by Amazon. وتتيح هذه الخدمة للبائعين إرسال منتجاتهم إلى مستودعات أمازون لتتولى أمازون بدورها التنفيذ الكامل للطلب بما في ذلك إدارة جميع المعاملات اللوجستية. ويمكن لجميع رواد الأعمال، الاستفادة من الحلول التي تقدمها أمازون لتنمية أعمالهم. ويمكن للبائعين معرفة المزيد عن أمازون في مصر وإنشاء حساباتٍ لهم من خلال مركز أمازون لشركاء البيع (Amazon Seller Central)، الأداة المخصصة لإدارة أعمال البائعين، وذلك عبر زيارة sell.amazon.eg.أمازون في مصرتتمتع أمازون بحضور بارز في مصر، ويعمل لديها فريق عملٍ محليٍ يتخطى الـ 3.000 فردٍ بين الإدارة وخدمة العملاء والعمليات. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك أمازون بنية تحتية تشغيلية متينة ومتنامية تتضمن مستودعاً رئيسياً لها في منطقة العاشر من رمضان، مدعوماً بـ 15 محطة توصيل في كلٍّ من القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وأسيوط، إلى جانب عددٍ من المكاتب القائمة الخاصة بالإدارة والأخرى المعنية بخدمة العملاء.وأضاف مدير أمازون مصر عمر الصاحي: «يأتي إطلاق موقع Amazon.eg تأكيداً لالتزامنا تجاه عملائنا في مختلف أنحاء مصر».وأضاف الصاحي: «تتمتع مصر بقطاعٍ صناعيٍ حيوي، خصوصًا مع التواجد القوي فيها لتجار التجزئة، والبائعين، والعلامات التجارية، والحرفيين المحليين، فتستخدم اليوم آلاف الشركات المصرية موقع أمازون مصر للوصول إلى عملائها، ونتطلع إلى استفادة عدد أكبر من هذه الشركات من الموقع في السنوات القادمة».لتجربة التسوق على موقع أمازون مصر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.amazon.eg أو تنزيل تطبيق Amazon.