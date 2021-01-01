غوغل تخطط لإنتاج معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية

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غوغل تخطط لإنتاج معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية تخطط لأن تطلق معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية، وسيطلق عليها اسم "أيه آر إم".

وأوضح تقرير منشور بموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن غوغل تعمل حاليا على تطوير معالجات خاصة بالحواسيب المحمولة واللوحية قائمة على نظام تشغيل "كروم".

ومن المقرر أن تبدأ غوغل في دعم حواسيبها بتلك المعالجات الجديدة بدءا من عام 2023.

وكانت غوغل قد أطلقت في وقت سابق معالجات خاصة بها لهواتفها الجديدة "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" تحت اسم "تينسور".

وتستهدف غوغل من ذلك مقارعة كبار شركات التكنولوجيا في إنتاج معالجاتها الخاصة بسرعة فائقة، لتتمكن من منافسة هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" الشهيرة، من دون الاعتماد على طرف ثالث في توريد معالجات أخرى.

المصدر: سبوتنيك

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