كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية تخطط لأن تطلق معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية، وسيطلق عليها اسم "أيه آر إم".
وأوضح تقرير منشور بموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن غوغل تعمل حاليا على تطوير معالجات خاصة بالحواسيب المحمولة واللوحية قائمة على نظام تشغيل "كروم".
ومن المقرر أن تبدأ غوغل في دعم حواسيبها بتلك المعالجات الجديدة بدءا من عام 2023.
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التعليقات على غوغل تخطط لإنتاج معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية
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