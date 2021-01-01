

عاجل.. كوريا الجنوبية وأستراليا تهددان جوجل وآبل عاجل.. كوريا الجنوبية وأستراليا تهددان جوجل وآبل

تعد متاجر التطبيقات واحدة من أهم مصادر دخل آبل وجوجل وذلك نظرًا لأنهما يحصلان على نسبة كبيرة من مبيعات التطبيقات المدفوعة إلى جانب المدفوعات داخل التطبيقات.



ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، تصل هذه النسبة في معظم الأحيان إلى 30%، وهو ما يؤثر سلبًا على المطورين واعترضت شركة Epic Games بشكل كبير على هذه النسبة، عندما أضافت خاصية الدفع بشكل مباشر بالبطاقة الائتمانية فى لعبة فورتنايت.



وقامت آبل بحذف اللعبة مباشرة بعد ذلك وقامت جوجل بالشىء نفسه، وبدأت Epic Games بعدها فى ملاحقة آبل قضائيًا ولازالت المشاكل مستمرة. احتكار آبل وجوجل لمتاجر التطبيقات

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وتسببت تلك المشكلة فى توجيه الرأى العام لقضية احتكار متاجر التطبيقات من ناحية، واحتكار وسائل الدفع عليها من ناحية أخرى.وذلك حيث أن آبل تمنع وجود أى متاجر تطبيقات بديلة لمتجر آب ستور، وجوجل من ناحية أخرى بدأت فى تطوير صيغة التطبيقات الجديدة AAB والتى ستجعل التطبيقات معتمدة بشكل كبير على متجر بلاى. وظهرت الاعتراضات فى جميع بلدان العالم، حيث إن المطورين فى الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا فى رفع دعاوى قضائية، وبدأت أستراليا فى اتخاذ بعض الخطوات للحد من هذا الاحتكار. ومن ناحية أخرى فبعض دول آسيا والمحيط الهادئ بدأت هى الأخرى فى توجيه الهجمات لجوجل، وتحديدًا كوريا الجنوبية والتى بدأت مع قانون يمنع آبل وجوجل من الاعتماد على وسائل الدفع الخاصة بها بشكل حصرى فى المدفوعات على المتجر وداخل التطبيقات والألعاب. كوريا الجنوبية وأسترالياوبدأ المشرعين فى كوريا الجنوبية في مناقشة قانون أعمال الاتصالات، والذى قد يحظر متاجر التطبيقات عند اعتمادها على وسائل دفع معينة بما يؤثر سلبا على المنافسة ومخالفة القانون ستكلف الشركات 3% من مبيعاتها السنوية، وغرامة تصل إلى 275 ألف دولار أمريكى.وكان من المفترض أن يدخل هذا القانون حيز التصويت ضمن البرلمان يوم الاثنين الماضى، إلا أنه قد تأجل بشكل مفاجئ. وفى حالة الموافقة على هذا القانون سيكون مطور التطبيق قادر على اختيار وسيلة الدفع المناسبة له وإدراجها ضمن التطبيق، دون الحاجة للاعتماد على وسائل الدفع الخاصة بجوجل وآبل. وكوريا الجنوبية ليست الدولة الوحيدة التى تبدأ فى هذه الإجراءات، حيث إن أمين الخزانة الأسترالى جوش فريدنبرج، بدأ هو الآخر فى المناداة بقوانين وتشريعات جديدة للمدفوعات الإلكترونية.وتحاط آبل عمومًا بغضب وانتقادات من مطورى التطبيقات ومن الشركات الأخرى التى تتأثر سلبا باحتكارها لعدد كبير من المنصات والخدمات، وجوجل كذلك، ولعل الخطوات التى اتخذتها كوريا الجنوبية وأستراليا ستدفع دول أخرى للاهتمام بهذه المشكلة العالمية، ولعل البداية ستكون مع دول أوروبا. كما أن جوجل قد حققت فى السوق الكورة ما وصل إلى 5.2 مليار دولار أمريكى، وحققت آبل ما وصل إلى 2 مليار دولار أمريكى فى نفس السوق، وذلك فى عام 2019، وبالتأكيد هذه الأرقام قد زادت فى 2020 بسبب الحظر الأمريكى. ولذلك من المتوقع أن تخضع الشركات الأمريكية لتلك التشريعات إلا أن هذا لن يحدث بسهولة غالبًا. ويذكر أيضا أن كوريا الجنوبية تضم أكثر من 482 ألف مطور تطبيقات مسجل لدى آبل.